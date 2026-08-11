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Der Moment, in dem aus Erfahrung plötzlich ein Denkfehler wird

Ein Impuls von Curt-Rudolf Christof über die Frage, warum wir aus Erfolgen Erwartungen machen.

(lifePR) (Bad Aibling, )
Viele Anleger kennen den Hinweis: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Trotzdem fällt es vielen Menschen schwer, diesen Satz konsequent zu berücksichtigen. Denn wer Entscheidungen treffen möchte, greift zwangsläufig auf das zurück, was bereits passiert ist: auf Erfahrungen, Entwicklungen, Statistiken und Beobachtungen. Genau hier beginnt ein interessanter Denkprozess.

Vergangene Entwicklungen helfen bei der Einordnung. Sie sagen jedoch nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich die Zukunft genauso entwickelt", erklärt Curt-Rudolf Christof, Vorstand/CEO der Deutsche Sachwert Kontor AG.

Informationen helfen bei der Orientierung. Sie erklären Entwicklungen und schaffen Verständnis. Problematisch wird es jedoch dann, wenn aus Beobachtungen Erwartungen entstehen.
Je häufiger wir bestimmte Aussagen hören, desto vertrauter erscheinen sie. Je vertrauter sie wirken, desto plausibler erscheinen sie uns. Und irgendwann behandeln wir Annahmen wie Tatsachen.

Ein Anleger liest Berichte, hört Experten zu, spricht mit anderen Investoren und verfolgt Entwicklungen vielleicht über Jahre hinweg. Schritt für Schritt entsteht daraus eine Überzeugung. Aus Informationen entsteht eine Erwartung darüber, wie wahrscheinlich eine bestimmte Entwicklung künftig erscheint.

Doch genau hier lohnt sich ein genauerer Blick:
Ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich gestiegen – oder nur die eigene Überzeugung?

„Je häufiger eine Geschichte erzählt wird, desto leichter vergessen wir, dass sie nur eine Möglichkeit beschreibt."

Denn zwischen beidem besteht ein erheblicher Unterschied. Besonders deutlich zeigt sich dieses Phänomen dort, wo viele Menschen dieselbe Erwartung teilen. Die gemeinsame Überzeugung erzeugt ein Gefühl von Sicherheit. Sie macht eine Entwicklung jedoch nicht zwangsläufig wahrscheinlicher.

„Wenn viele Menschen dieselbe Erwartung teilen, fühlt sich diese Erwartung oft richtiger an, als sie tatsächlich ist."

Gerade bei Kapitalanlagen lässt sich dieses Phänomen immer wieder beobachten. Aus Erfahrungen werden Erwartungen. Aus Erwartungen entstehen Überzeugungen. Und aus Überzeugungen werden vermeintliche Gewissheiten.

Erfahrungen sind wertvoll.
Informationen sind wichtig.
Einschätzungen verdienen Beachtung.

Der eigentliche Denkfehler entsteht erst dann, wenn aus diesen Informationen Gewissheiten für die Zukunft abgeleitet werden. Denn die Zukunft kennt keine Verpflichtung, sich an die Vergangenheit zu halten. Märkte verändern sich. Rahmenbedingungen verändern sich. Technologien verändern sich. Deshalb liegt die Herausforderung guter Entscheidungen häufig nicht darin, möglichst viele Informationen zu sammeln.

Die Kunst besteht darin, Informationen von Erwartungen zu unterscheiden.

Die Vergangenheit erklärt.
Die Gegenwart bewertet.
Die Zukunft bleibt offen.

Was wir daraus mitnehmen können

Vergangene Ergebnisse verdienen Beachtung. Entscheidungen brauchen jedoch mehr als den Blick zurück. Sie brauchen Urteilsvermögen und Weitblick.
Der teuerste Denkfehler vieler Anleger besteht nicht darin, die Vergangenheit zu betrachten.
Er besteht darin, von ihr zu erwarten, dass sie sich wiederholt.

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Persönliche Website von Curt-Rudolf Christof

Deutsche Sachwert Kontor AG

Curt-Rudolf Christof ist Immobilienexperte, Vertriebsethiker und Fachbuchautor. Seit über 35 Jahren beschäftigt er sich mit Immobilieninvestitionen und der Beratung privater Kapitalanleger. In unterschiedlichen Funktionen – von der Kundenberatung bis zur Produktentwicklung – begleitete er Investitionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. In seinem Buch „Überzeugt überzeugen“ zeigt er, wie Immobilienberatung verständlich und verantwortungsvoll gelingen kann.

Als Vorstand/CEO führt Curt-Rudolf Christof die Deutsche Sachwert Kontor AG erfolgreich seit 20 Jahren. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen mit Sitz in Bad Aibling zu einem, heute marktrelevanten und spezialisierten Produktanbieter sowie After-Sales-Dienstleister für hochrentable Kapitalanlage-Immobilien im Wirtschaftsraum Sachsen und Sachsen-Anhalt.

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