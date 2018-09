Sichere Ausbildung mit Jobgarantie

Entgegen bundesweiter Meldungen, dass Unternehmen keine geeigneten Bewerber für ihre Nachwuchskräftearbeit finden, zeigt man sich zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd zufrieden. Wir konnten unsere Ausbildungsplätze alle besetzten, so Elisabeth Häusler, Vorsitzende der Geschäftsführung der DRV Bayern Süd heute in Landshut.Häusler weiter: Es freut mich sehr, dass wir 56 neue Nachwuchskräfte begrüßen konnten. Wir kommen gerade im Wettbewerb mit vielen anderen großen Unternehmen bei jungen Menschen gut an. Dies zeigt auch eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Demnach erfreut sich der öffentliche Dienst steigender Beliebtheit. Über 40 Prozent der Befragten der Studentenstudie 2018" stuften ihn als attraktiven Arbeitgeber ein. Oft sind es Gründe wie gute Qualifizierungsmöglichkeiten und ein sicher Job. Dass wir unseren Standort ins Ausland verlagern oder Pleite gehen, ist nicht zu erwarten, ergänzte Häusler humorvoll. Ein Ausbildungsplatz bei uns bedeutet eine sichere Zukunftsperspektive. Nach erfolgreichem Abschluss wartet eine dauerhafte Anstellung und damit verbunden die tarifvertraglich garantierten Leistungen des öffentlichen Dienstes.Die DRV Bayern Süd hat sich bereits seit Jahren darauf spezialisiert, ihre Nachwuchskräfte in verschiedenen Ausbildungsrichtungen selbst auszubilden. Aktuell sind es insgesamt 193 Auszubildende und Studenten an den Standorten München (96) und Landshut (97).Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen finden Sie unter www.mit20indierente.de