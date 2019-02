Internationale Spitzenforscher eröffnen den DPG-Kongress

26.02.19

In der molekularen, strukturellen und funktionellen Bildgebung , die die krankhaften Veränderungen im Gehirn erfasst, verzeichnen Parkinson-Forscher signifikante Verbesserungen in Effizienz und Genauigkeit.

, die die krankhaften Veränderungen im Gehirn erfasst, verzeichnen Parkinson-Forscher signifikante Verbesserungen in Effizienz und Genauigkeit. Die Behandlung mit Magnetresonanz-gesteuertem, hochfokussiertem Ultraschall ( MRgFUS ) von Forschern der Universitätsklinik Bonn ist eine viel versprechende Innovation bei der Therapie eines schweren, nicht therapierbaren, essenziellen Tremors.

) von Forschern der Universitätsklinik Bonn ist eine viel versprechende Innovation bei der Therapie eines schweren, nicht therapierbaren, essenziellen Tremors. Botulinumtoxin kann bei neuen Indikationen angewendet werden, beispielsweise bei Sialorrhö, also vermehrtem Speichelfluss. Neu entwickelte Toxine haben eine veränderte Wirkdauer und Wirksamkeit.

Die Kongresspräsidenten Prof. Dr. Alfons Schnitzler und Prof. Dr. Dr. Harald Hefter, beide Düsseldorf, eröffnen den Kongress am Donnerstag mit dem Schlüsselthema, also der Frage, wann erste Therapien zur Verfügung stehen, mit denen die Ursache der Parkinson-Krankheit behandelt werden kann. Hierfür konnten die Veranstalter zwei weltweit anerkannte Forschergrößen auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen gewinnen., University College of London, stellt erste Erfolge in der Bekämpfung des Zerfalls von Hirnzellen vor. Diese Ergebnisse sind deshalb so relevant, weil alle bisher verwendeten Medikamente ausschließlich Symptome linderten, nicht jedoch deren Ursachen behandelten. Tatsächlich konnte erstmals im Rahmen kleinerer Studien die Produktion des nervenzerstörenden Proteins bei Patienten mit Morbus Huntington – wie die Parkinson-Erkrankung eine neurodegenerative Krankheit mit Bewegungsstörungen – deutlich reduziert werden. Studienleiterin Tabrizi bezeichnete diese Ergebnisse als Meilenstein in der Behandlung der Huntington-Krankheit., ebenfalls University College of London, befasst sich seit Jahrzehnten mit den pathologischen Vorgängen im Gehirn – insbesondere in Bezug auf die Interaktion von Genen und Umweltbedingungen, die das Risiko neurodegenerativer Erkrankungen erhöhen.Im umfangreichen Kongressprogramm stehen die Parkinson-Erkrankung und andere neurologische Bewegungsstörungen im Mittelpunkt der Vorträge zahlreicher nationaler Experten:Weitere Schwerpunkte sind neue Aspekte der, derund derbei Parkinson und Dystonien sowie der Erforschung von Therapieansätzen bei atypischen Parkinsonerkrankungen.Der Samstag ist dergewidmet. Innerhalb eines eigenen Programmteils können sich Interessierte über Nachbardisziplinen und übergreifende Themen informieren.Neu ist eine kostenlose Kongress-App, die von der Kongresswebseite www.dpg-akbont-kongress-2019.de heruntergeladen werden kann. Teilnehmende können über diese App während verschiedener Veranstaltungen Fragen stellen und Inhalte kommentieren.Von Details zu den Kongress-Schwerpunkten bis zur Zukunft der Parkinsonforschung: Die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen bietet Journalisten die Gelegenheit, ihre Fragen im Rahmen eines informellen Pressegesprächs an die Kongresspräsidenten sowie an Mitglieder des DPG-Vorstands zu richten.Das Pressegespräch findet am zweiten Kongresstag statt:Für Fragen und Statements stehen zur Verfügung:KongresspräsidentKlinik für Neurologie & Institut für Klinische Neurowissenschaften und Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum DüsseldorfKongresspräsidentKlinik für Neurologie, Universitätsklinikum Düsseldorf1. Vorsitzende des Vorstands der DPGKlinik für Neurologie, Universitätsklinikum Gießen-MarburgPräsident elect der DPGKlinik und Poliklinik für Neurologie Klinikum rechts der Isar, TU MünchenMitglied des Vorstands der DPG,Chefarzt St. Josef-Krankenhaus EssenMedienvertreter sind herzlich zum Kongress und zum Pressegespräch eingeladen.zum Pressegespräch, Presse-Akkreditierungen und Unterstützung der Berichterstattung über unsere Pressestelle:c/o albertZWEI media GmbHTel.: +49 (0) 89 46148622E-Mail: presse@parkinson-gesellschaft.de