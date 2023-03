Digitaler Welt-Parkinson-Tag am 29. März 2023

In einer weiteren Live-Gesprächsrunde geben medizinische Fachleute wertvolle Tipps zum Thema „Parkinson und Ernährung“ – aufgelockert durch einen Beitrag von Comedian Markus Maria Profitlich. Im Wissensforum präsentieren Expert:innen aus der Medizin in kurzweiligen Vorträgen aktuelle Forschungsergebnisse zu Themen wie Genetik, Autofahren oder Schlaf und Parkinson.Gast bei Frank Elstner ist unter anderem die Profiboxerin Dilar Kisikyol. Sie trainiert in Hamburg ehrenamtlich eine Gruppe von Frauen, die an Parkinson erkrankt sind, um gezielt deren Kraft und Beweglichkeit, Koordination und Reaktionsfähigkeit zu verbessern – und den Willen zu kämpfen. Der Landesleiter von PingPongParkinson e. V., Wolfgang Hoelscher-Obermaier, berichtet, wie Tischtennis die Parkinson-Krankheit spielerisch und besonders effektiv ausbremst und soziale Kontakte schafft. Der Verein will bundesweit an über 100 Stützpunkten möglichst vielen Menschen mit Parkinson das Tischtennisspiel ermöglichen. Nadine Mattes, die Vorsitzende des Bundesverbands Parkinson Youngster für Selbsthilfe und Bewegungsstörungen e.V., berichtet, wie sie damit umgegangen ist, als sie im Alter von 35 Jahren die Diagnose Parkinson erhielt, und warum sie sich entschied, eine Selbsthilfegruppe für aktive, jung gebliebene Parkinson-Betroffene zu gründen.Im Anschluss an die Veranstaltung haben Teilnehmende Gelegenheit, im Live-Chat mit medizinischen Expert:innen ihre individuellen Fragen zu stellen. Der digitale Welt-Parkinson-Tag wird von der Parkinson Stiftung und der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) im Vorfeld des internationalen Welt-Parkinson-Tages (11. April) organisiert, um auf die Erkrankung und die Situation der Betroffenen aufmerksam zu machen. Der Entertainer und TV-Moderator Frank Elstner, selbst an Parkinson erkrankt, klärt seit vielen Jahren über die unheilbare Nervenerkrankung auf und wirbt als Botschafter der Parkinson Stiftung für die Förderung der Parkinson-Forschung durch Spenden.Weitere Informationen zur Parkinson Stiftung und zur DPG finden Sie auf: www.parkinson-gesellschaft.de und www.parkinsonstiftung.de