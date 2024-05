Presseeinladung am 24.05.2024 um 11 Uhr in Hannover

Es ist eine der erdrückendsten Nachrichten, die man erhalten kann: die Diagnose Multiple Sklerose (MS). Ein Schock, der viele Fragen aufwirft. Wie geht es jetzt weiter? Kann ich meinen Beruf noch ausüben, eine Familie gründen, Zukunftspläne schmieden? Was Leben mit MS bedeutet und wo Hilfe zu finden ist, darüber informiert die DMSG bundesweit im Rahmen des Welt-MS-Tages. Im Vorfeld richtet die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V. (DMSG) ein Pressegespräch aus und hat dazu eine besondere Premiere geplant.



Der diesjährige 16. Welt-MS-Tag am 30. Mai steht unter dem Motto "Diagnose MS: Mit MUT und STÄRKE LEBEN lernen". Zu diesem Thema haben die DMSG, der Filmemacher Maik Lüdemann, Notfallsanitäterin Anika und fast 50 weitere an MS erkrankte Komparsen eine bemerkenswerte Initiative ergriffen, um stärkeres Verständnis für die Lebenswelt der MS-Erkrankten zu schaffen:



Am Freitag, den 24. Mai 2024 um 11 Uhr, lädt die DMSG in die Bundesgeschäftsstelle in Hannover ein. Hier wird der mit Spannung erwartete Social Spot seine große Premiere feiern.



Persönlicher Bezug und starke Gemeinschaft



Die Wahl von Lüdemann für die Regie und Anika als Hauptdarstellerin ist kein Zufall, sondern unterstreicht den ständigen Einsatz der DMSG, um authentische Informationen und Supportleistungen zu bieten. Beide wissen, was es bedeutet, mit MS zu leben. Das persönliche Zeugnis wird durch den Beitrag des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, DMSG-Schirmherr ergänzt. Er wird seine persönlichen Erfahrungen als Sohn einer MS-Erkrankten teilen und zeigen, wie man trotz dieser Herausforderung mit Mut und Stärke leben lernen kann.



Prof. Dr. med. Judith Haas, MS-Expertin und DMSG-Vorsitzende, Herbert Temmes, DMSG-Bundesgeschäftsführer, werden informative Einblicke in neue Forschungen und Zahlen zu MS sowie in Hilfsangebote der DMSG geben.



In Deutschland erhalten täglich etwa 41 Menschen die Diagnose MS, wobei das Durchschnittsalter bei 33 Jahren liegt. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig das Engagement der DMSG und der Welt-MS-Tag ist, um auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen und Menschen, die von MS betroffen sind, eine Stimme zu geben und zu ermutigen.



