Multiple Sklerose braucht geschlechtersensible Forschung und Versorgung

Aufruf zum Weltfrauentag am 8. März durch die DMSG

Frauen erkranken etwa zwei- bis dreimal häufiger als Männer, bei der schubförmigen MS beträgt der Anteil etwa 80 Prozent. Diese Differenz wirft seit Jahren Fragen auf, die noch nicht abschließend beantwortet sind. Diskutiert werden hormonelle Einflüsse, genetische Faktoren und Veränderungen im Immunsystem. Klar ist, dass geschlechterspezifische Aspekte in der Forschung bislang zu wenig Beachtung gefunden haben.

Forschung muss Lebensphasen mitdenken 

In der MS-Forschung bestehen weiter Wissenslücken, die dringend geschlossen werden müssen. Besonders betroffen sind die geschlechtersensitive Beobachtung des Krankheitsverlaufs über die gesamte Lebensspanne sowie die Erforschung von Zugangsbarrieren zur Versorgung für verschiedene Bevölkerungsgruppen - etwa Frauen mit Migrationshintergrund, unterschiedlichem Alter oder sozioökonomischem Status. Zudem fehlen wichtige Erkenntnisse darüber, welche Faktoren die Entscheidung für Beginn, Fortsetzung oder Beendigung einer Immuntherapie insbesondere bei Frauen beeinflussen. Auch die Langzeitsicherheit von Immuntherapien in verschiedenen Lebensphasen, insbesondere während der Schwangerschaft und bei zusätzlichen Erkrankungen, ist noch unzureichend erforscht.

Unsichtbare Symptome, reale Folgen

Viele der am meisten belastenden MS-Symptome sind nicht auf den ersten Blick erkennbar. Fatigue, kognitive Einschränkungen oder depressive Verstimmungen beeinträchtigen den Alltag erheblich, werden aber im beruflichen und privaten Umfeld oft unterschätzt. Gleichzeitig tragen Frauen noch immer einen großen Anteil an familiärer Betreuungsarbeit. Wenn chronische Erschöpfung auf hohe gesellschaftliche Erwartungen trifft, entsteht eine doppelte Belastung.

Fortschritte in der MS-Therapie haben in den vergangenen Jahren viel verändert. Frühzeitige Diagnosen und individuell angepasste Behandlungsstrategien verbessern die Lebensqualität vieler Erkrankter spürbar. Damit diese Entwicklungen bei allen ankommen, braucht es jedoch eine Versorgung, die unterschiedliche Lebensrealitäten ernst nimmt. Dazu gehören verlässliche Beratung zu Kinderwunsch und Schwangerschaft, flexible Arbeitsmodelle sowie eine soziale Absicherung, die chronische Erkrankungen realistisch berücksichtigt.

Gleichstellung im Blick

Multiple Sklerose ist keine reine Frauenkrankheit, doch sie zeigt beispielhaft, wie wichtig eine geschlechtersensible Perspektive in der Medizin ist. Wer Gleichstellung ernst nimmt, muss auch in der Gesundheitsversorgung genauer hinschauen. Der Weltfrauentag ist ein Anlass, diese Fragen offen zu stellen und die Bedürfnisse von Frauen mit MS stärker in den Mittelpunkt zu rücken. 

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband e.V.

Der DMSG-Bundesverband e.V., 1952/1953 als Zusammenschluss medizinischer Fachleute gegründet, vertritt die Belange Multiple Sklerose Erkrankter und organisiert deren sozialmedizinische Nachsorge.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft mit Bundesverband, 16 Landesverbänden und derzeit mehr als 750 örtlichen Kontaktgruppen ist eine starke Gemeinschaft von MS-Erkrankten, ihren Angehörigen, mehr als 3380 engagierten ehrenamtlichen Helfern und 220 hauptberuflichen Mitarbeitern. Insgesamt hat die DMSG 42.000 Mitglieder.

Mit ihren umfangreichen Dienstleistungen und Angeboten ist sie heute Selbsthilfe- und Fachverband zugleich, aber auch die Interessenvertretung MS-Erkrankter in Deutschland. Schirmherr des DMSG-Bundesverbandes ist Christian Wulff, Bundespräsident a.D.

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems (Gehirn und Rückenmark), die zu Störungen der Bewegungen, der Sinnesempfindungen und auch zur Beeinträchtigung von Sinnesorganen führt. In Deutschland leiden nach Zahlen des Bundesversicherungsamtes mehr als 280.000 Menschen an MS. Trotz intensiver Forschungen ist die Ursache der Krankheit nicht genau bekannt.

MS ist keine Erbkrankheit, allerdings spielt offenbar eine genetische Veranlagung eine Rolle. Zudem wird angenommen, dass Infekte in Kindheit und früher Jugend für die spätere Krankheitsentwicklung bedeutsam sind. Welche anderen Faktoren zum Auftreten der MS beitragen, ist ungewiss. Die Krankheit kann jedoch heute im Frühstadium günstig beeinflusst werden. Deutschlandweit sind schätzungsweise 280.000 Menschen an Multipler Sklerose erkrankt, weltweit etwa 2,9 Mio. Menschen.

