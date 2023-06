Europäische Symptome-Erhebung für Menschen mit Multipler Sklerose

Gemeinsam mit weiteren 24 nationalen Multiple Sklerose-Gesellschaften aus 23 europäischen Ländern beteiligt sich die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) an der IMSS-Umfrage (Impact of Multiple Sclerosis Symptoms-Survey), um die Symptome der Multiplen Sklerose (MS) umfassend zu erheben. Die DMSG ruft alle Menschen mit MS zur Beteiligung auf, um ein möglichst umfassendes Bild über das Vorliegen von MS-Symptomen, die Behandlung und die Belastung zu erhalten.Das MS-Barometer 2020 der Europäischen MS-Platform (EMSP) hat gezeigt, dass Symptome der Multiplen Sklerose in vielen europäischen Ländern noch zu wenig im Fokus der Behandlung und Therapie stehen. Mit neuen Erkenntnissen aus der IMSS-Umfrage soll sich dies ändern.Bei der Umfrage handelt es sich um einen vertraulichen und. Die Befragung nimmt ca.in Anspruch.Die Umfrage umfasst vier Abschnitte. Zuerst müssen die Teilnehmer jedoch der Erhebung zsutimmen. Diese vier Abschnitte sind folgende:• Soziodemografische Informationen und Krankheitsgeschichte, einschließlich Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Beschäftigung, Bildung, Land, Auftreten der Symptome und Diagnose, Anwesenheit von Pflegepersonen, Lebensumstände, Vorhandensein von Komorbiditäten, Einsatz von krankheitsmodifizierenden Therapien sowie Mobilität und Lebensqualität,• MS-Symptome, deren Vorhandensein und Schweregrad,• Behandlungen und Unterstützungsmöglichkeiten, die von Menschen mit MS angewendet werden oder die sie erhalten,• Zufriedenheit mit der Art und Weise, wie Menschen mit MS derzeit mit ihren Symptomen umgehen.Die Umfrage läuft noch bis Ende Juli 2023.Jede Person, bei der in den teilnehmenden Ländern MS diagnostiziert wurde, kann an dieser Umfrage teilnehmen, nachdem sie ihr Einverständnis gegeben hat. Menschen mit MS unter 18 Jahren können ebenfalls teilnehmen, benötigen aber die Zustimmung ihrer Eltern oder der für sie verantwortlichen Personen.Ziel dieser Befragung ist es, wenigstens 20.000 Menschen mit Multipler Sklerose aus Europa zu erreichen. Es werden länderspezifische Auswertungen erfolgen, wenn die Teilnehmerzahl ausreichend groß ist. Für Deutschland sollen wenigstens 900 Teilnehnmer gewonnen werden. Diese Auswertung für Deutschland wird von der DMSG auch über ihre Medien veröffentlicht, so dass auch ein Vergleich möglich ist.Die DMSG ruft Menschen mit MS daher auf, sich an der Befragung zu beteiligen.Quelle: European Multiple Sclerosis Platform - 01.06.2023