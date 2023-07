Aktuelle Daten aus dem MS-Register: Empfehlungen zur Kontrastmittelgabe bei Magnetresonanztomographie (MRT)

PwMS

Anhand aktueller Daten aus dem MS-Register wurde bestimmt, wie oft Kontrastmittel in der MRT-Diagnostik bei Patienten mit Multipler Sklerose (MS) verwendet werden. Die MRT ist von entscheidender Bedeutung bei der Diagnosestellung und Verlaufskontrolle von Patienten mit MS. Dabei wird meist ein gadoliniumhaltiges Kontrastmittel intravenös verabreicht, um neue (bis ca. sechs Wochen alte) oder aktive Läsionen im Gehirn (kranial) oder Rückenmark (spinal) in der sogenannten T1-Wichtung sichtbar zu machen und diese auch ohne (adäquate) Vergleichs-MRT identifizieren zu können. Allerdings gibt es teilweise Bedenken bezüglich der Sicherheit von Kontrastmitteln, da sie sich im Körper anreichern und möglicherweise Nebenwirkungen verursachen könnten. Daher empfehlen aktuelle internationale Richtlinien aus dem Jahr 2021, die Gabe von Kontrastmitteln auf die Fälle zu beschränken, in denen sie einen Zusatznutzen bringen. Situationen, in denen die Kontrastmittel u.a. weiterhin angezeigt sind: MRT zur Diagnosesicherung der MS; MRTs, für die kein verwendbares Vergleichs-MRT vorliegt (beispielsweise weil die Art der vorherigen MRT sich zu sehr vom aktuellen unterscheidet).In der aktuellen Auswertung werden die Daten von MS-Patienten (N=9189) analysiert, die seit 2020 eine im MS-Register dokumentierte MRT-Untersuchung (N=13.500) erhalten haben, um zu untersuchen, ob sich der Einsatz von Kontrastmitteln in der MRT bei MS-Patienten seit dieser neuen Empfehlung verringert hat.Insgesamt zeigt die Auswertung der deutschen Registerdaten einen kontinuierlichenTrend zu einem geringeren Anteil von MRT-Untersuchungen, bei denen Kontrastmitteleingesetzt wurden. Als Limitation der Auswertung ist zu beachten, dass ein nicht unerheblicher Teil der Beobachtungszeit durch mögliche Einschränkungen auf Grund der Sars-CoV-2 Pandemie als auch durch mögliche Zurückhaltung seitens der MS-Erkrankten aus Sorge vor einer Ansteckung beeinflusst sein können.Die MRT-Diagnostik hat weiterhin einen hohen diagnostischen, aber auch therapeutischen Stellenwert für die Betreuung von MS Betroffenen. Allein die Diagnosekriterien haben zuletzt die Bedeutung der MRT weiter untermauert. Bereits nach einem erstmaligen klinischen Schub kann bei entsprechender Verteilung von MS typischen Entmarkungsherden in der initialen kranialen und spinalen MRT dieDiagnose einer MS gestellt werden. Jedoch muss dann zusätzlich der Nachweis von einer kontrastmittelaufnehmenden Läsion als Kriterium für die zeitliche Dynamik vorliegen. Zwar kann dieses Kriterium durch einen passenden Nervenwasserbefund (Nachweis von sogenannten oligoklonalen Banden) ersetzt werden, doch sollte dies nicht zum Verzicht einer Kontrastmittelgabe führen.Die aktuellen Daten aus dem MS-Register der DMSG zeigen insgesamt eine erfreuliche Entwicklung. Denn die zeitnahe Umsetzung der aktuellen internationalen Empfehlungen führt zu einer Optimierung bisheriger MRT-Untersuchungen und damit zu einer Reduktion nicht notwendiger Kontrastmittelgaben. Im Detailwerden insbesondere bei regelhaften MRT-Kontrollen nun keine Kontrastmittelgaben mehr als sinnvoll erachtet, jedoch unterstreichen die aktuellen Empfehlungen weiterhin die Voraussetzungen für ein optimales Monitoring mittels MRT:Vorsicht ist geboten, wenn man den Erfolg einer eingeleiteten Immuntherapie durch eine MRT-Verlaufskontrolle bewerten will. Hier sollte drei bis sechs Monate nach Therapieeinleitung eine MRT-Untersuchung als Ausgangsbefund angesehen werden (sogenanntes Re-Baselining), maßgebend als Vergleich für weitere MRT-Kontrollen.Auch dass mit zunehmender Erkrankungsdauer auf eine Kontrastmittelgabe meist verzichtet wird, entspricht den bisherigen Erfahrungen aus Studien, die eine altersabhängige Abnahme von Kontrastmittel aufnehmenden Läsionen bei MS zeigen. Dennoch kann insbesondere beim Verdacht auf eine sekundäre chronische Progression zur Identifizierung von (noch) vorliegender entzündlicher Aktivität eine Kontrastmittelgabe erwogen werden.1. Wattjes MP, Ciccarelli O, Reich DS, Banwell B, et al. (2021). 2021MAGNIMS–CMSC–NAIMS consensus recommendations on theuse of MRI in patients with multiple sclerosis. The Lancet Neurology20:653–670. https://doi.org/... (21)00095-82. Koch MW, Mostert J, Greenfield J, Liu WQ, Metz L (2020). Gadoliniumenhancement on cranial MRI in multiple sclerosis is age dependent.J Neurol. 2020;267(9):2619-2624. https://doi.org/... 020-09895-0MS Forschungs- und Projektentwicklungs-gGmbH und Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V.Weitere Infos zur Studie: www.dmsg.de