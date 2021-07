Jahrestagung 2021 der Deutschen Dystonie Gesellschaft e.V. in Fulda

Cannabinoide in der Behandlung von Dystonien

Wie dosiert man eine Botulinumtoxin-Therapie

Die Zufriedenheit mit therapeutischen Maßnahmen

Welche Möglichkeiten einer Rehabilitation und physikalischen Therapie bestehen

Wie entsteht eigentlich eine Dystonie?

Die Jahrestagung / Mitgliederversammlung der Deutschen Dystonie Gesellschaft e.V. findet vom- wie auch im letzten Jahr - imstatt.Selbstverständlich werden wir die bestehenden Sicherheits- und Hygienestandards in vollem Umfang berücksichtigen und einhalten.Die Stadt Fulda bzw. der Fuldaer Bürgermeister Dag Wehner übernimmt wieder – wie in den vergangenen beiden Jahren - die Schirmherrschaft für die Jahrestagung.Die Deutsche Dystonie Gesellschaft e.V. möchte Dystonie-Betroffenen helfen sowie Fragen über Dystonie, Symptome und verfügbare ärztliche Hilfe und Therapien beantworten. Sie hat ca. 1.600 Mitglieder, über 30 Selbsthilfegruppen innerhalb Deutschlands. 19 ehrenamtlich tätige Ärzte bzw. Professoren arbeiten im Wissenschaftlichen Beirat mit und unterstützen die DDG in ihren Bemühungen.Die diesjährige Tagung steht unter dem Motto:Wir haben hervorragende Referenten für die Vorträge bei der Jahrestagung gewinnen können. Namhafte Mediziner und Wissenschaftler aus Berlin, Bonn, Hannover, Kiel und Stadtroda gestalten die Tagung durch folgende Vorträge zum Krankheitsbild Dystonie.Als besonderes Hilight konnten wir einen Mann für unser Programm und zu Ihrer Unterhaltung gewinnen, der Sie sicherlich auch in dieser schweren Zeit zum Lachen bringen wird. Sein Humor baut Ängste ab und bricht mit den Tabus, über Grenzen hinweg. Man lacht über sich, egal ob behindert oder nichtbehindert – und das ist das Hervorragende dabei.Zum Ende der Tagung haben die TeilnehmerInnen dann die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen in sog. Workshops zu ihren speziellen Problemen mit der Erkrankung zu informieren.Der Tag klingt mit einer Abendveranstaltung sowie einem Abendessen im Veranstaltungsraum des Hotels Esperanto unter dem Motto „Lass Dich überraschen“ aus.Weitere Informationen, wie die Anmeldekarte zur Tagung sowie das Tagungsprogramm und die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung, werden unseren Mitgliedern rechtzeitig zugesandt.Kommen Sie zu unserer Jahrestagung mit spannenden Vorträgen und zur anschließenden Mitgliederversammlung der DDG e.V. am Sonntag, den 29. August 2021Wir freuen uns auf rege Teilnahme und die gemeinsame Tagung.