Deutsche Dystonie Gesellschaft e.V.: Jahrestagung 2024 in Fulda

Am 31. August 2024 veranstaltet die Deutsche Dystonie Gesellschaft e.V. ihre jährlich stattfindende Tagung erneut im „Kongress- und Kulturzentrum Hotel Esperanto“ in Fulda.Etwa hundertzwanzig Tagungsgäste werden aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Meist sind dies selbst an Dystonie erkrankte Menschen und ihre Angehörigen.Die Stadt Fulda bzw. ihr Oberbürgermeister, Herr Dag Wehner, hat erneut die Schirmherrschaft für die Tagung übernommen und wird die Veranstaltung mit einem Grußwort eröffnen.Die diesjährige Tagung steht unter dem Motto: „Harmonie zwischen Körper und Geist – trotz Dystonie“.Namhafte Mediziner und Wissenschaftler verschiedener Kliniken gestalten die Tagung durch Vorträge zum Krankheitsbild Dystonie. Unter Dystonie versteht man eine neurologische Bewegungsstörung, die durch unwillkürliche, nicht beeinflussbare Muskelkrämpfe gekennzeichnet ist. Schiefhals, Lidkrampf, Stimmkrampf, Schreibkrampf und Musikerkrampf sind einige Formen der zu den seltenen Erkrankungen zählenden Dystonie. Das Krankheitsbild zeigt sich in vielfältigen Facetten, was die Diagnose in vielen Fällen sehr erschwert. Eine lange Ärzteodyssee der Patienten durch viele Fachdisziplinen ist keine Seltenheit.Die Deutsche Dystonie-Gesellschaft e.V. hat 1350 Mitglieder und etliche Selbsthilfegruppen im ganzen Bundesgebiet. Sie darf auf bereits 31 Jahre Tätigkeit zurückblicken. Für ca. 160.000 Dystonie-Kranke, leider auch viele Kinder, in Deutschland, wird durch unseren Verein mit namhaften Professoren versucht, die umfangreichen Krankheitsbilder zu erforschen und so den Schwerkranken etwas mehr Lebensfreude zu verschaffen: Vor allem aber auch, den Medizinern, Physiotherapeuten, Apotheken usw.Zum Ende der Tagung haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann noch einmal die Möglichkeit, sich in kleinen Arbeitsgruppen zu ihren speziellen Problemen mit der Erkrankung zu informieren.Der Tag klingt mit einer Abendveranstaltung im Veranstaltungsraum des Hotels Esperanto unter dem Motto „Beschwingt und Heiter“ aus.Am Sonntag, 01. September 2024, schließt sich dann die Mitgliederversammlung an.Das Anmeldeformular zur Tagung finden Sie jetzt bereits auf unserer Website ( www.dystonie.de ). Weitere Informationen, wie das Tagungsprogramm und die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung werden unseren Mitgliedern rechtzeitig zugesandt.Kommen Sie zu unserer Jahrestagung mit spannenden Vorträgen und zur anschließenden Mitgliederversammlung der DDG e.V. Wir freuen uns auf rege Teilnahme und die gemeinsame Tagung.Der Vorstand der DDG