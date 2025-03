Frühlingserwachen am Bodensee

Wenn die Natur am Bodensee aus dem Winterschlaf erwacht, ist die perfekte Zeit für aktive Entdeckungen. Ob ein gemütlicher Spaziergang an den prachtvollen Promenaden, eine Radtour durch die blühenden Streuobstwiesen oder eine Wanderung durch die malerischen Weinberge. Unsere Tourenvorschläge halten für jeden etwas bereit und garantieren einzigartige Erlebnisse. Besonders eindrucksvoll ist die ECHT nachhaltig Erlebnistour rund um Wasserburg und Tettnang oder eine Wanderung entlang des Blütenwegs zwischen Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen, mit beeindruckenden Ausblicken auf das frühlingshafte See- und Alpenpanorama.Tipp: Das Blütenbarometer zeigt, wann die schönste Blütenphase der Region eintritt, dadurch können gezielt die spektakulärsten Blütenmomente am Bodensee einfangen werden www.echt-bodensee.de/bluetenbarometer Der Frühling ist auch eine Saison voller kulinarischer Highlights. Frische, regionale Köstlichkeiten wie Spargel und erlesene Weine machen den Genuss perfekt. In gemütlichen Gasthöfen, urigen Besen- / Rädlewirtschaften und Hofläden lässt sich der Geschmack des Frühlings genießen.Ein besonderes Highlight bieten die internationalen Rotaugenwochen vom 29. März bis 13. April 2025, wo zahlreiche Fischerei- und Gastronomiebetriebe Rotaugen-Gerichte kreieren. Eine Gelegenheit, die kulinarische Vielfalt zu entdecken und den heimischen Bodenseefisch zu genießen.Der Frühling am Bodensee steckt voller Erlebnisse – von Frühlingsmärkten über traditionelle Feste wie das Maibaumstellen bis hin zu einmaligen Outdoor-Events. Ob Kultur, Brauchtum oder Naturgenuss – hier kommt jeder auf seine Kosten.Alle Events und Highlights sind unter www.echt-bodensee.de/fruehlingsveranstaltungen zu entdeckenVor genau 100 Jahren wagten zwei Männer eine waghalsige Aktion: Mit dem Boot schmuggelten sie die ersten Müller-Thurgau-Stecklinge von der Schweiz an das deutsche Bodenseeufer und legten damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte.In diesem Jahr wird in der Bodenseeregion dieses besondere Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen rund um den Bodensee gefeiert. Ein Höhepunkt am nördlichen Bodenseeufer ist das Hoffest auf dem Weingut Röhrenbach, dessen Vorfahren einst selbst Teil der Schmugglergeschichte waren. Unter dem Motto „100 Jahre Rebschmuggel, 5 Generationen Weinbau, 1 besonderes Hoffest“ wird vom 9. bis 11. Mai 2025 ein einzigartiges Fest gefeiert.Jetzt schon auf den Frühling freuen und märchenhafte Angebote entdecken – aktiv, genussvoll und voller unvergesslicher Erlebnisse. Weitere Informationen und mehr Inspiration online unter: www.fruehling-bodensee.de oder in der Frühlingsbroschüre Hier finden Sie Pressefotos mit entsprechenden Copyrights zum Download.