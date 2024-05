Bahnfahren ohne Digitalzwang: Verbändebündnis fordert von Deutscher Bahn analogen Zugang zu BahnCard und Sparpreisen

AWO Bundesverband e. V.

BAG SELBSTHILFE – Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.

BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.

Berufsverband Arbeit- und Berufsförderung BeFAB e.V.

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm)

Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation e.V.

Bundesverband Konduktive Förderung nach Petö e.V.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V.

dbb beamtenbund und tarifunion – bundesseniorenvertretung

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz

Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft e.V.

Deutsche Epilepsievereinigung e.V.

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V.

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V.

Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. (DVBS)

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG

Gewerkschaft der Polizei | Bundesvorstand

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) – Bundessenior*innenausschuss

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL)

VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.

ver.di Seniorinnen und Senioren

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.

Die Verbände reagieren darauf, dass die Deutsche Bahn angekündigt hat, die BahnCard ab dem 9. Juni 2024 ausschließlich in digitaler Form auszugeben. Die Deutsche Bahn bietet als Alternative einen Papierausdruck, der jedoch ebenfalls einen Online-Account oder eine E-Mail-Adresse erfordert. Bereits seit Oktober 2023 werden Sparpreis-Tickets nicht mehr als klassische Papierfahrkarten ohne E-Mail-Adresse oder Mobilnummer verkauft.Um Mobilität für alle zu gewährleisten, müssen die Dienstleistungen und Angebote der Deutschen Bahn auch an barrierefreien Service-Schaltern angeboten werden und dies nicht nur in den Bahnhöfen der Großstädte. Über Änderungen bei den Dienstleistungen und Angeboten muss es, anders als bei der angekündigten Digitalisierung der BahnCard, zudem frühzeitige, vollständige und verständliche Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher geben. Im Vorfeld der Entscheidungen sollten Betroffenen- und Verkehrsverbände einbezogen und befragt werden.Die unterzeichnenden Organisationen wenden sich ausdrücklich nicht gegen digitale Angebote der Deutschen Bahn. Vielmehr sind unterschiedliche Zugänge zu den Angeboten notwendig, um den Bedürfnissen der vielfältigen Kundschaft Rechnung zu tragen und auch Millionen von Menschen, die das Internet nicht nutzen, zu erreichen.Der offene Brief wurde unterzeichnet von:In Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Rund zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich erkranken etwa 400.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen steigen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.