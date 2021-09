Átl'ka7tsem/Howe Sound in Kanada wird UNESCO-Biosphärenreservat

Das neue Biosphärenreservat befindet sich auf dem Territorium des Coast Salish-Volkes und umfasst einen 218.723 Hektar großen Land- und Meeresstreifen, der die gesamte Wasserscheide des Howe Sound umfasst. Es reicht von Point Atkinson (Sḵ'íw̓itsut) in West Vancouver bis Black Tusk (T'eḵt'aḵmúy̓in tl'a In7iny̓áx̱a7en) bei Whistler im Norden und reicht bis Gower Point an der Sunshine Coast im Westen. Das Kernschutzgebiet erstreckt sich über fünf Provincial Parks, eine Provincial Conservancy und mehrere Meeresschutzgebiete der Provinz British Columbia. Átl'ka7tsem/Howe Sound ist die inzwischen 19. Region in Kanada, die von der UNESCO zur Modellregion für nachhaltige Entwicklung ernannt wurde.Weltweit schützt die UNESCO bisher 727 Biosphärenreservate in 131 Ländern. Ziel ist es, Naturschutz, Wirtschaft und die Menschen, die in der Region leben, mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der Region zusammenzubringen.