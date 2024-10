Europäischer Hof Heidelberg erhält Michelin Key-Auszeichnung

Die neuen Michelin Keys, die im Oktober 2024 erstmals in der DACH-Region für Hotels vergeben wurden, dienen als neue internationale Qualitätsbewertung für Hotels. Sie basieren auf Kriterien wie Design, Servicequalität, Individualität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie die berühmten Michelin-Sterne in der Gastronomie heben die Keys herausragende Hotels hervor, die in besonderer Weise zum Erlebnis ihrer Gäste beitragen.



„Wir sind überglücklich, Teil dieser renommierten Auszeichnung zu sein“, sagt Dr. Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin des Europäischen Hofs Heidelberg. „Wir danken unserem wunderbaren Team und gratulieren unseren 165 Kolleginnen und Kollegen, die täglich mit großer Herzlichkeit, Hingabe und Professionalität einen beseelten Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Mit dieser Auszeichnung wird unser kontinuierliches Bestreben gewürdigt, unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten – mit einer einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne sowie einem herausragend persönlichen Service.“



Insgesamt wurden in der DACH-Region 271 Hotels ausgezeichnet, davon 122 in Deutschland. Der Europäische Hof Heidelberg zählt zu den 80 Häusern, die einen Michelin Key erhalten haben. Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die außergewöhnliche Qualität des Hotels, das seit vier Generationen im Familienbesitz geführt wird und sich als eines der führenden Häuser Deutschlands etabliert hat. 36 Hotels wurden mit zwei und 6 Hotels mit drei Keys ausgezeichnet.



Die feierliche Verleihung der Michelin Keys fand am 9. Oktober 2024 im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt statt. Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide Michelin, betonte die Bedeutung der Anonymität bei den Bewertungen und hob hervor, dass die Auswahl auf intensiven, inkognito durchgeführten Tests basiert.



„Wir gratulieren auch all den anderen ausgezeichneten Hotels und freuen uns mit ihnen“, betont Sylvia von Kretschmann, die zweite Geschäftsführerin und Vertreterin der 3. Generation. „Diese besonderen Häuser sind wunderbare Botschafter und Repräsentanten des Tourismusstandortes Deutschland.“

