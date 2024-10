Auszeichnung für Ernst-Friedrich und Sylvia von Kretschmann

Die Redaktionen des Schlemmer Atlas und des Schlummer Atlas zeichnen einmal im Jahr im Rahmen der Busche Gala herausragende Persönlichkeiten und Unternehmen aus, die sich in der Hotellerie und Gastronomie verdient gemacht haben. Die mittlerweile 27. Ausgabe der Busche Gala fand am 28. Oktober in feierlichem Rahmen und mit über 500 prominenten Gästen aus der Branche sowie aus Funk und Fernsehen im Hotel Atlantic in Hamburg statt.



Seit fast 60 Jahren führen Ernst-Friedrich und Sylvia von Kretschmann gemeinsam den Europäischen Hof mit großer Leidenschaft, Herz, Mut, enormer Disziplin und Fleiß sowie unternehmerischem Weitblick. Das Unternehmerehepaar hat das Hotel in der dritten Generation der Familie nicht nur erfolgreich durch stürmische Zeiten geführt, sondern auch signifikant in Größe und Leistungsspektrum expandiert, diversifiziert und zukunftsfähig weiterentwickelt. So ist es zu einem Leuchtturm der Branche geworden. Darüber hinaus haben die von Kretschmanns eine starke Gemeinschaft geschaffen, die auf Vertrauen, Wertschätzung und persönlichem Wachstum basiert. Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotelund Gaststättenverbands, betonte in ihrer berührenden Laudatio, dass neben ihrem Engagement und ihrer Strahlkraft innerhalb der Hotellerie auch ihre Haltung als ehrbare, verlässliche und verantwortungsvolle Unternehmer gewürdigt wurde.



Die von Kretschmanns haben früh erkannt, dass Führung nicht nur aus Zahlen und Statistiken besteht, sondern vielmehr darin, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen wachsen und ihr volles Potenzial entfalten können. Mit ihrer außergewöhnlichen Hingabe, ihrer dienenden Haltung und ihrem werteorientierten Vorbild haben sie über Generationen hinweg Menschen inspiriert und geprägt.



„Wir bedanken uns für die Auszeichnung und die große Wertschätzung, die wir erfahren“, sagte Ernst- Friedrich von Kretschmann in seiner Dankesrede. „Und wir sind sehr dankbar, dass unsere Tochter unser Lebenswerk in 4. Generation weiterführt.“ Sylvia von Kretschmann betonte außerdem: „Auch unserem wunderbaren Team danken wir für dessen besonderen Einsatz und ihr Engagement. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind erweiterter Teil unserer Familie, und sie machen den Europäischen Hof zu dem, was er ist – ein beseeltes und herzliches Haus, das Menschen glückliche Momente bereiten will."

