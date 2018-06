Vom Gummistiefel-Weitwerfen bis zur kirchlichen Segnung: So war unser Sommerfest im Hotel Der Alpenhof!

Gemütlich am Fuße des Wendelstein gelegen, erstrahlt das Hotel Der Alpenhof in Osterhofen (Bayrischzell nahe Schliersee) in neuer Pracht! Trotz beeindruckender Gewitterwolken in den Bergen gab es den ganzen Festtag über den perfekten Wettermix aus Sonne und Wolken, um ausgelassen den Tag zu feiern.Eines der Highlights für die traditionell geprägte Region war diedurch den örtlichen Pfarrer Josef Spitzhirn. Gerade aber diemit ihren 18 Musikern sorgte für einmalige Stimmung, um währenddessen die Grill-Leckereien des Küchenteams zu genießen.Für besonderes Interesse bei allen Besuchern sorgten die regelmäßigenmit Blick in erstklassige Suiten, die im Rahmen derals Übernachtungsgutscheine an glückliche Gewinner gingen; daneben wurden Restaurant- und Spa-Gutscheine sowie ein “Weißwurst-Seminar“ unseres Eventpartners Wuidara verteilt, der den ganzen Tag mit raffinierten(Maßkrugstemmen, Gummistiefel-Weitwerfen, etc.) das Publikum erfolgreich zu Mitmachern wandelte.Dashat eine über 100-jährige Tradition in Bayrischzell – dem erholsamen Aufenthalt für den Gast steht dank Spa mit Indoor-Pool, Liegewiese und Sauna, zauberhaften Suiten und intakter Natur - nur einen Schritt entfernt - nichts mehr entgegen. Das kulinarisch verwöhnende Restaurant, wo noch frisch und regional gekocht wird, erfüllt gerne auch individuelle Wünsche und steht nicht nur für Hotelgäste offen.