Ob Covid-19, die Patientenakte oder eine Kanzlerwahl – zwar etwas gebremst, aber dennoch wurden in Sachsen bei der Digitalisierung neue Maßstäbe gesetzt. Das mit Fördermitteln aus dem eHealth-Sax vom Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt unterstützte Projekt zur Schaffung einer flächendeckenden, für alle Menschen diskriminierungsfrei zugänglichen Interaktionsplattform eröffnet mit bald 425 Geräten bundesweit neue Perpektiven für neue Regierungen und althergebrachte Institutionen. Multifunktional verbinden sich erstmals Erfordernisse z.B. der DSGVO zur eID mit Anwenderorientierung zu einem Digitalservice mit höchster Prozess- und Kosteneffizienz wie er bisher weltweit nicht existierte. So wird aus german-angst eine anfassbare Erleichterung im Alltag für jeden. „Privacy -made in germany“. Und selbst bei Covid-19, der Patientenakte und der Kanzlerwahl hätte die Plattform Probleme lösen können….

