DeGIV GmbH führt zum 01.10. 2023 die 4-Tage-Woche ein.

Moderne digitale Prozesse für mehr Mitarbeiterzufriedenheit nutzen

Die DeGIV unterstützt Institutionen durch spezielle Zugangsgeräte und der dahinter stehenden Interaktionsplattform bei Umstrukturierung, Effizienzsteigerung und Wertschöpfung. Das kann im eigenen Unternehmen nicht anders sein.



Nach den positiven Erfahrungen in England mit einer reduzierten Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich schien das dem Geschäftsführer Dieter Rittinger ein Weg für zufriedene Mitarbeiter.



„Neben einer Guthabenkarte mit monatlicher, steuerfreien Aufladung, einem hochflexiblen, familienfreundlichen Arbeitszeitmodell und einer eigenwirksamen Gestaltung der Aufgabenerfüllung ein weiterer Benefit im Rahmen unserer Möglichkeiten. Schließlich ist unser hochkompetentes Team einer der Schlüssel für den Erfolg“



Kostenlose Getränke, Naschereien für das Nervenkostüm und Sportgeräte für nicht im Homeoffice verbrachte Tage sind bei der DeGIV selbstverständlich.



Das am 01.07.als Versuchsballon gestartete Modell mit zwei Wechselteams (Freitag-oder Montag frei) sorgt für Kontinuität und berücksichtigt persönliche Vorlieben.



„Als Steuer- und Beitragsgelder einsparendes Unternehmen sind die finanziellen Optionen für uns begrenzt. Unsere Teammitglieder bestätigen, das es mehr für ein befriedigendes Arbeitsleben gibt, als das Gehalt“. Arbeitsethik und Sinn eines Handelns macht Menschen zufrieden, davon sind wir bei der DeGIV in Kamp-Lintfort und Leipzig überzeugt!