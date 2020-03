Corona-Wissen für alle Bevölkerungsteile an digitaler Servicestation

Besondere Zeiten erfordern besondere und vor allem schnelle Maßnahmen: Die DeGIV GmbH stellt ab sofort alle verfügbaren rund 200 Gesundheitsterminals in den Dienst einer bevölkerungsweiten Corona-Aufklärung. So werden auch Bevölkerungsgruppen qualitativ informiert, denen der Zugang zu digitalen Medien ansonsten mangels Technik oder Bedienwissen verwehrt bleiben könnte. Gleichzeitig, so die Erwartung, reduziert sich der Beratungs- und Gesprächsbedarf für das Personal in Apotheken, Krankenhäusern und Krankenkassen. Dafür wurden Extraschichten geleistet und ausschließlich Gelder des vollkommen unabhängigen Startups eingesetzt. Besonderheit: Für das Bundesland Sachsen, welches in einer e-Health-Förderungsmaßnahme den Bau und Betrieb der Geräte für den multifunktionalen Digitalzugang unterstützt, stehen rund ab sofort weitere 30 Geräte für den Einsatz bereit. Interessenten können sich unter sachsen@gesundheitsterminal.de für eines dieser Geräte registrieren.Die Informationen aus BMG, BzGA, Robert-Koch-Institut sowie weiteren verlässlichen Quellen wurden thematisch zusammengeführt und bilden die meistgestellten Fragen ab. Ob es um den Bedarf an Mundschutztüchern, Desinfektionsmitteln oder das richtige Niesen oder Händewaschen geht. Wichtig ist, dass wieder mehr Zeit für das Versorgen bleibt und nicht nur in die mündliche Wiederholung hundertmal gesagter Dinge geht.Ergänzt wird dieses Angebot nach aktuellen Planungen zukünftig durch Kooperation mit dem ebenfalls in Leipzig stationierten Startup docyet um einen Verdachtstest, welcher jedem Terminalanwender über individuelle Abfragen eine ganz persönliche Einschätzung seines Erkrankungsrisikos liefert und so ebenfalls zur Beruhigung und Informationsgewinnung für alle Menschen beiträgt.