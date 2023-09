ACONSITE AG und DeGIV GmbH beschließen Zusammenarbeit zum Vorteil aller Kunden, Krankenkassen und Körperschaften

Die beiden Unternehmen beschließen Kooperationsmodell für optimale Beratungskompetenz und Umsetzung in der Digitalisierung von Bürger- und VersichertendienstenEine ganze Reihe von Herausforderungen der Körperschaften oder Unternehmen können durch intelligenten Einsatz digitaler Verfahren wirtschaftlich und entlastend für die Mitarbeitenden wie auch Bürger:innen gelöst werden. Die konkrete Bedarfsanalyse ist dabei ebenso bedeutend wie ein neutraler Blick auf die wachsende Angebotslandschaft und die daraus entstehenden Optionen.Dies wird durch Kombination der Kompetenzen und des Netzwerks im Sinne der Kunden nachhaltig verstärkt werden“, so Dieter Rittinger, Geschäftsführer der DeGIV GmbH . „Schließlich wollen wir alle einen wirtschaftlichen und sinnvollen Einsatz von Beitrags- und Steuergeldern zur Optimierung unserer bestehenden aber sicherlich oftmals anpassungsbedürftigen Strukturen.“„Die DeGIV ist dank der für hochsensible Daten konzipierten, modularen Plattform und den Digitalisierungserfahrungen bei anwenderzentrierten Prozessen von Servicestrukturen und telemedizinischen Anwendungen ein bewährter Spezialist. Die ACONSITE berät Kunden in der Digitalisierung und orchestriert die bedarfsgerechte Umsetzung sowie nachhaltige Wertsteigerung. Nicht nur was ePA, eID oder OZG betrifft“, ergänzt ACONSITE-Vorstand Oliver Topp. „Auf Basis der Plattform sind viele weitere Dienstleistungen digital und gleichzeitig regional in einem Marktplatz abbildbar ohne parallele Strukturen aufbauen, betreiben und finanzieren zu müssen – das entspricht unserem Anspruch an nachhaltige und wertsteigernde Lösungen.“Letztlich, so sind die Partner überzeugt, eine win-win-win-win-win Situation. Für die Anwendenden, die Institutionen, die Kostenstruktur, die beteiligten Dienstleister und die dringend notwendige Qualität von Daten für die Prozessoptimierung.Die ACONSITE AG ist der Beratungsspezialist für die Sozialversicherung, für Leistungserbringer, den Mittelstand und das Sozial- und Pflegemanagement. Betriebswirtschaftliches Consulting, insbesondere in der Management-, Strategie- und Prozessberatung sowie die Digitalisierungs- und IT-Beratung und Projektumsetzung sind dabei die Kernkompetenzen.