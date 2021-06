Jahresbilanz 2020 degenia AG: Erneut deutlicher Konzernjahresüberschuss.

Die degenia Versicherungsdienst AG mit Sitz in Bad Kreuznach, bestehend aus dem unabhängigen Deckungskonzeptanbieter degenia AG und dem klassischen Maklerpool DMU GmbH, kann auch für das „1. Corona-Jahr“ 2020 eine insgesamt erfolgreiche Bilanz vorweisen.Der Konzernjahresüberschuss liegt bei TEUR 558,0. Das Konzerneigenkapital stieg auf TEUR 3.142,6. Diese Ergebnisse wurden mit ca. 4.300 Vertriebspartner*innen erzielt. Die Anzahl der Mitarbeiter*innen im Konzern ist im Jahresdurchschnitt mit 45 Angestellten nahezu unverändert geblieben.Der Erfolgskurs setzte sich in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 weiter fort: Die Umsatzerlöse stiegen per 30.04.2021 auf TEUR 5.857 im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von TEUR 5.764 am 30.04.2020.Der degenia-Maklerpool - DMU Deutsche Makler Union GmbH - steuert kontinuierlich einen wichtigen Anteil zum Betriebsergebnis bei. Im Juni 2006 gegründet, hätte die DMU in diesem Jahr allen Anlass gehabt, jetzt ihr 15-jähriges Firmenjubiläum gemeinsam mit ihren Makler*innen zu feiern. Wegen Corona musste die geplante Veranstaltung allerdings ausfallen.Das Betriebsergebnis 2020 lässt degenia und DMU optimistisch in die Zukunft blicken.Die Konzernbilanz ist auf unserer Homepage veröffentlicht.