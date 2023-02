Die Macht der Liebe sei mit Dir! Die DeFacto Valentine´s Day Kollektion

Am 14. Februar ist Valentinstag – das Fest der Romantik und Liebe. Für die globale Modemarke DeFacto Grund genug, diesen besonderen Tag mit einer exklusiven Kollektion modisch zu feiern.Die bezaubernden Kollektionsteile schneidern mit romantischen Looks und aufsehenerregenden Designs allen trendbewussten Fashionistas die Liebe auf den Leib und betonen die natürliche Eleganz der gesamten Homewear- Linie.Überwiegend in den Farben Rot, Schwarz und Lachs gehaltene Pieces stehen für Wärme und Leidenschaft und inszenieren modische Eleganz. Die stilbewussten Colourcodes bilden farbintensiv die Macht der Liebe ab und lassen Modeherzen höherschlagen.Lieblich zarte Wohlfühl-Feelings transportieren die DeFacto Unterwäsche und Nachthemden angenehm weich auf die Haut. Die Baumwolllinie der Kollektion hingegen entwickelt ihren natürlich-frischen Reiz mit herzigen Mustern und Drucken.Spitzenbodys, BH-Sets und Spitzenpyjamas stehen für einen verführerischen Look zum Valentinstag - und lassen dabei auch noch ausreichend Kuschelromantik zu.Die von der Liebe inspirierte DeFacto Kollektion ist die ultimative Wahl für jede Frau, die sich einzigartig fühlen möchte.Und so ist die Liebe der Star dieser pünktlich zum Valentinstag aufgelegten Kollektion – für alle, die im siebten Liebeshimmel schweben wollen: Exklusiv und hier auf Erden nur verfügbar bei DeFacto.