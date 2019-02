Mit Einweihungsevent: DBA Deutsche Bauwert AG stellt fertiggestelltes Neubauprojekt "Bobinet duo" in Trier offiziell vor

. - Projekt bereits nahezu vollständig verkauft und vermietet - Projektentwickler schließt damit erfolgreich da Zusammenarbeit mit EGP vor Ort ab Neuer Wohnraum für Trier! Im Rahmen eines Einweihungsevents hat die DBA Deutsche Bauwert AG (Baden-Baden/Wiesbade) heute das Neubauprojekt "Bobinet duo" im Areal des Quartiers Bobinet eingeweiht. Besonders erfreulich: Die insgesamt 90 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von ca. 48 m² bis 100 m², davon 90% Zwei-Zimmer-Wohnungen, stehen kurz vor Fertigstellung und sind bereits nahezu vollständig verkauft und vermietet. Hiermit hat sich das Erfolgskonzept der DBA Deutsche Bauwert AG, welches bereits erfolgreich an den Standorten Bad-Kreuznach, bewährt. Das Neubauprojekt "Bobinet duo" im Quartier der traditionsreichen Textilfabrik "Bobinet" umfasst zwei solitär stehende Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 90 Wohnungen und einer Gesamtwohnfläche von ca. 5.242 m². Innerhalb weniger Jahre wandelt sich diese Industriebrache im Trierer Westen zu einem trendigen Quartier, in welchem man hervorragend leben und arbeiten kann. Ganz im Zeichen des gesellschaftlichen und demografischen Wandels, liegt das Hauptaugenmerk bei diesem DBA-Projekt auf kompaktem, bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum: 90% der Wohneinheiten sind Zwei-Zimmer-Wohnungen. "Bobinet duo" überzeugt zudem durch eine zeitgemäße moderne Architektur und eine gut durchdachte Grundrissgestaltung. Dies spiegelt sich auch in der zügigen Vermarktung und Vermietung insgesamt 90 Wohneinheiten mit einem Gesamtverkaufs Volumen von über € 20 Millionen wieder. Aktuell sind bereits über 95% der Wohnungen verkauft und 83 % vermietet mit einem durchschnittlichen Mietzins von € Penthäusern. Das Einweihungsevent des Projekts "Bobinet duo" war ein voller Erfolg. Neben Herrn Andreas Ludwig vom Dezernat für Umwelt, Planung, Bauen und Verkehr der Stadt Trier gehörten auch Vertriebs- und Geschäftspartner der DBA Deutsche Bauwert AG sowie Vertreter der regionalen Presse zu den Teilnehmern. Im Rahmen des Events besichtigten die Teilnehmer das Neubauensemble und die von der renommierten Homestagerin Cornelia Augustin eingerichtete Musterwohnung. Hier wurde gemeinsam auf die zeitnahe Fertigstellung angestoßen. Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen verfügen über Wohnflächen von ca. 48 bis ca. 100 m². In DBA typischer Weise wird jede Einheit hochwertig ausgestattet: barrierefreie Zugänge, 3-fach-Verglasung der Fenster, Fußbodenheizung, Mehrschichtparkett, hochwertige Einbauküchen und vieles mehr - gehören zum Standard. Mit 114 Stellplätzen profitieren die zukünftigen Bewohner zudem von einem großzügigen Stellplatzangebot. Außerdem gibt es die Option, dass jederzeit bis zu 4 Elektro-Ladesäulen angeschlossen werden können, sofern es einen Bedarf hierfür bei den Bewohnern gibt. Nach Baubeginn im Oktober 2017 und einer Bauzeit von weniger als eineinhalb Jahren wird die Gesamtfertigstellung des Projekts "Bobinet duo" gegen Ende des 1. Quartals erfolgen - ein Grund mehr diesen Erfolg zu feiern!

Die DBA Deutsche Bauwert AG mit Sitz in Baden-Baden und Niederlassung in Wiesbaden gehört zu den führenden Anbietern für Denkmal-, Konversions-, Revitalisierungs- und Neubauprojekte in Deutschland. Alleiniger Vorstand ist Uwe Birk, der die Vorläufergesellschaft der AG 1996 gegründet hat. Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen in der Entwicklung zukunftsweisender Wohnkonzepte für gehobene Ansprüche in denkmalgeschützten Objekten und Objekten in ausgewiesenen Sanierungsgebieten tätig und führt mittlerweile auch Projekt im Bereich Neubau durch. Der Wohnimmobilien-Spezialist hat mit seinen Tochtergesellschaften bis heute bereits über 2.500 Wohneinheiten in ganz Deutschland realisiert.