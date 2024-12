Intelligenz ist das neue Kriterium für Attraktivität! Eine exklusive Umfrage unter Mitgliedern von DatingCafe.de zeigt: Geistige Interessen und Bildung spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Partnerwahl. Der Begriff „Sapiosexualität“ beschreibt Singles, die sich besonders v der Intelligenz und den kulturellen Interessen ihres Gegenübers angezogen fühlen.DatingCafe.de, eine Plattform für ernsthafte Partnerschaften, ist der ideale Ort für Menschen, die sowohl den Kopf als auch das Herz ansprechen möchten.Die Umfrageergebnisse bestätigen: Bildung und Wissensdurst zählen zu den wichtigsten Merkmalen, die Singles auf DatingCafe.de suchen. 35,99% der Befragten gaben an, dass sie regelmäßig nach neuen Möglichkeiten zur Weiterbildung suchen, während 58,79% off bleiben und neue Interessen entwickeln. Für diese Menschen sind tiefgründige Gespräche und gemeinsame Wissenswelten der Schlüssel zu einer erfolgreichen Partnerschaft.DatingCafe.de schafft dafür die perfekte Plattform, auf der solche Begegnungen mögli sind.Wer sich mit Büchern und Kultur umgibt, wird sich auf DatingCafe.de zuhause fühlen. Laut der Umfrage besitzen über 27,91% der Mitglieder mehr als 100 Bücher, während weitere 21,96% zwischen 50 und 100 Bücher ihr Eigen nennen. Zudem zeigen sich die Mitglieder kulturinteressiert: 28,58% besuchen Kunstgalerien aus reinem Interesse und Inspiration, und weitere 61,91% lassen sich gern von spannenden Themen anziehen. Auch Tageszeitungen gehören zum Alltag vieler Mitglieder: Über 63% lesen sie regelmäßig – ein klares Indiz für ihr Interesse an aktuellen Ereignissen und intellektuellen Themen.Fast 77% der Umfrageteilnehmer bewerten einen Universitätsabschluss als positiv, wenn auch nicht zwingend notwendig, was zeigt, dass wahre Bildung mehr ist als ein Zertifika Gleichzeitig zeichnet sich DatingCafe.de durch eine hohe Quote an akademisch gebildeten Mitgliedern aus – mehr als 30% haben eine Universitäts- oder Berufsakademie-Ausbildung.Für Sapiosexuelle bedeutet dies, dass sie hier auf Gleichgesinnte treffen, die ih Leidenschaft für Wissen und Bildung teilen.Die Umfrage unter den DatingCafe.de-Mitgliedern zeigt deutlich, dass die Plattform für Singles mit gehobenen Ansprüchen konzipiert ist. Ob Bücher, Kunst oder Tagesgeschehen – hier treffen sich Menschen, die nicht nur auf der Suche nach Liebe, sondern auch na geistiger Kompatibilität sind. Mit dem Motto „Schlau ist das neue Sexy“ verbindet DatingCafe.de Singles, die Herz und Kopf gleichermaßen begeistern wollen.