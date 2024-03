Zwischenbilanz 2023: 20.000 Kilometer zum Erfolg

In fast drei Jahren Einsatzzeit und mit rund 20.000 Kilometern zurückgelegter Strecke verfolgt das Dachmobil des Landesinnungsverbands des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg seit November 2021 das Ziel, Jugendliche über die Vielfalt des Dachdeckerhandwerks zu informieren und für eine Ausbildung zu gewinnen. Ein Einsatz voller Begeisterung und Engagement.



Mittlerweile lässt sich eine Zwischenbilanz von 25 erfolgreichen Teilnahmen an verschiedenen Veranstaltungen ziehen. Fast jede zweite Woche war das Dachmobil im Einsatz, um an Schulen, Berufsinformationsmessen und vielen weiteren Veranstaltungen in Baden-Württemberg präsent zu sein.



Die sehr positive Resonanz von Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern bestärkt den Dachdecker-Landesinnungsverband in seiner Mission, ein traditionelles Handwerk mithilfe von modernster Technik der nächsten Generation als spannende Ausbildungs- und Berufsoption zu präsentieren.



„Das Dachdeckerhandwerk hat Tradition und ist dabei gleichzeitig Zukunftshandwerk", so Patrick Birnesser, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands in Karlsruhe. "Wir sind Macher bei der Klimawende. Und dafür brauchen wir junge und motivierte Azubis". Sein Dank gilt auch den Sponsoren, die das Projekt unterstützen.



Gleichzeitig bedankt Birnesser sich darüber hinaus auch bei allen Schulen, Organisationen, Veranstaltern und Dachdecker-Innungsbetrieben in Baden-Württemberg, die das Dachmobil im letzten Jahr willkommen geheißen haben. Ihr Interesse und Ihre Unterstützung habe maßgeblich dazu beigetragen, das Dachdeckerhandwerk in der Region zu fördern und Jugendlichen neue Perspektiven aufzuzeigen.



Das Dachmobil kann von Betrieben, Schulen und Organisationen angefordert werden. Wer Interesse an dieser ganz besonders aufmerksamkeitsstarken Form der Nachwuchswerbung hat, kann sich gerne für weitere Informationen an das Dachdeckerhandwerk Baden-Württemberg Landesinnungsverband wenden.

(lifePR) (