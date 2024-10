Rekordverdächtig: Dachdeckerhandwerk Baden-Württemberg begrüßt 140 neue Auszubildende

Das Dachdeckerhandwerk in Baden-Württemberg freut sich über den Start von 140 neuen Auszubildenden, die am Frreitag, 18. Oktober 2024, in Karlsruhe in der Heinrich-Hübsch-Schule begrüßt wurden.



Hannes Ludwig, der Schulleiter der Berufsschule sowie die stellvertretende Landesinnungsmeisterin des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg, Janine Neureuther, hieß die neuen Lehrlinge herzlich willkommen und betonte die Bedeutung ihrer Berufswahl.



„Ihr beginnt heute einen neuen Lebensabschnitt, der sicherlich mehr von euch abverlangt, als ihr es bisher gewohnt wart“, sagte Neureuther in ihrer Begrüßungsrede. Besonders erfreut zeigte sie sich über die zunehmende Zahl von Frauen im Dachdeckerhandwerk: „Das Handwerk ist längst kein reiner Männerberuf mehr.“ Mit zwei jungen Frauen unter den neuen Auszubildenden setzt sich dieser Trend fort.



Neureuther betonte die Einzigartigkeit des dualen Ausbildungssystems in Deutschland und der Schweiz, welches weltweit Anerkennung genießt. „Wer in Deutschland eine Berufsausbildung abgeschlossen hat, der ist was“, so Neureuther. Sie rief die neuen Auszubildenden dazu auf, sich vollkommen auf ihre Ausbildung zu konzentrieren und die Chancen, die sich ihnen bieten, zu nutzen.



Die Dachdeckerlehrlinge wurden daran erinnert, dass sie während ihrer Ausbildung auf die Unterstützung vieler Beteiligter zählen können: ihre Eltern, die Ausbilder in den Betrieben, die Lehrer in der Berufsschule sowie das Dachdecker-Bildungszentrum (DBZ). Christian Geschke, Leiter des DBZ, richtete ebenfalls einige Worte an die Lehrlinge und betonte die Wichtigkeit der überbetrieblichen Ausbildung.



Zum Abschluss der Veranstaltung hatten die neuen Lehrlinge die Möglichkeit, sich mit den Lehrlingswarten der baden-württembergischen Dachdecker-Innungen auszutauschen und wichtige Informationen zu ihrer Ausbildung zu erhalten. Als kleine Überraschung erhielten die Auszubildenden ein Begrüßungsgeschenk.



Den Abschluss des ereignisreichen Tages bildete ein Gruppenfoto im Innenhof der Heinrich-Hübsch-Schule mit den 140 neuen Dachdeckerlehrlinge ihren Lehrkräften, Ausbildern und Vertretern der Innungen.



Das Dachdeckerhandwerk Baden-Württemberg wünscht allen neuen Auszubildenden einen erfolgreichen Start in ihre berufliche Zukunft und freut sich darauf, sie auf ihrem Weg zu begleiten.

