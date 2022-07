Politik meets Dachdeckerhandwerk

Parlamentarischer Abend mit dem Dachdeckerhandwerk BW

Alljährlich treffen sich beim Parlamentarischen Abend des Baden-Württembergischen Handwerkstags (BWHT) Politiker und Handwerker. In diesem Jahr nahmen am 22. Juni 2022 über 150 Gäste an dieser Veranstaltung teil – darunter auch der Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks BW. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich in lockerem Rahmen über aktuelle Themen auszutauschen.



Das Dachdeckerhandwerk präsentierte in und rund um sein Dachmobil modernste Technik zum Anfassen und Ausprobieren.



Das Dachmobil, das mit den Beiträgen von Mitgliedsbetrieben und Innungen sowie der Unterstützung von Sponsoren aus Handel und Industrie finanziert und realisiert wurde, kommt auf Berufsbildungsmessen oder Veranstaltungen an Schulen zum Einsatz. Ziel ist es, Nachwuchs werben – mit High-Tech und authentischer Information. Eingesetzt werden Virtual Reality-Anwendungen und ein Drohnenflugsimulator, die eigens für das Dachmobil entwickelt wurden.