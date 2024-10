Erfolgreiche Freisprechungsfeier im Dachdeckerhandwerk Baden-Württemberg

Toller Augenblick im Karlsruher Tollhaus am Samstag, 19. Oktober 2024: Am Vormittag wurden 4 junge Dachdeckerinnen und 82 Dachdecker und in den Gesellenstand erhoben. Der Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg hatte zu der zentralen Freisprechungsfeier eingeladen.



Die stellvertretende Landesinnungsmeisterin Janine Neureuther, zuständig für Bildung und Ausbildung, freute sich mit dem erfolgreichen Dachdecker-Nachwuchs: „Ein großer Schritt auf der Karriereleiter nach ganz oben darf ruhig auch groß gefeiert werden“. Nach der Begrüßung durch Landesinnungsmeis-ter Karl-Heinz Krawczyk trugen zunächst vor den rund 300 Gästen und Angehörigen die Lehrlingswarte der zehn regionalen Dachdecker-Innungen ihre ganz persönlichen Statements zu Bildung, Ausbildung, Fachkräftesituation, aber auch Wünsche und Glückwünsche, vor. Anschließend erhob Janine Neureuther die erfolgreichen Dachdeckerinnen und Dachdecker in den Gesellenstand.



Ein besonderer Höhepunkt der Feier war die Auszeichnung der Landessieger aus Baden-Württemberg im Rahmen des Wettbewerbs „German Craft Skills – Deutsche Meisterschaft im Dachdeckerhandwerk“. Dieser Wettbewerb basiert auf den strengen Kriterien des Zentralverbands des deutschen Handwerks, zu denen unter anderem die Durchschnittsnote der praktischen Gesellenprüfung, das Alter der Teilnehmer (unter 27 Jahre am Prüfungstag) und die Zugehörigkeit zur Handwerkskammer zählen.



1. Landessiegerin: Schneider, Leonie. Durchschnitt Praxis-Prüfung: 93,2, Durchschnitt Theorie-Prüfung: 97,0 Schneider Bedachungen GmbH, Grossmattenstr. 18, 79219 Staufen im Breisgau, HWK Freiburg, Dachdecker-Innung Freiburg



2. Landessieger: Martin, Christian. Durchschnitt Praxis-Prüfung: 89,5 , Durchschnitt Theorie-Prüfung: 69,6 Ahlgrimm & Reichenberger GmbH, Riedwiese 13, 72229 Rohrdorf, HWK Karlsruhe, Dachdecker-Innung Reutlingen



3. Landessieger: Schenk, Quentin. Durchschnitt Praxis-Prüfung: 84,7, Durchschnitt Theorie-Prüfung: 86,0 Geist Bedachungen GmbH, Am Kandel 1, 74912 Kirchardt, HWK Heilbronn, Dachdecker-Innung Heidelberg



Leonie Schneider wird Baden-Württemberg beim Bundesentscheid am 28. und 29. Oktober 2024 im Landesbildungszentrum des Dachdeckerhandwerks in Brandenburg vertreten. Wir wünschen ihr für diesen prestigeträchtigen Wettbewerb viel Erfolg.



Das Dachdeckerhandwerk gratuliert allen Prüflingen zu ihren herausragenden Leistungen und bedankt sich bei den ausbildenden Betrieben sowie den Partnern für die Unterstützung und Begleitung der jungen Fachkräfte.

