Deutschlands bester Dachdecker kommt aus Rheinland-Pfalz

Baden-Württembergs Landessieger belegte einen respektablen 3. Platz

Seit Dienstag, 7. November 2023, stehen die Bundessieger 2023 im Dachdeckerhandwerk stehen fest. Im Rahmen der „German Craft Skills“ – der deutschen Meisterschaft im Handwerk in der Disziplin Dachdeckerhandwerk – konnte sich Tom Seel (Foto rechts; Landessieger Baden-Württemberg, Ausbildungsbetrieb FWS Bedachungen GmbH, Weissach im Tal) immerhin einen respektablen 3. Platz erkämpfen. Und das mit einer Differenz zum Landessieger von knappen 3,1 Punkten.



Am Ende der sehr engen Entscheidung mit einem Unterschied von nur wenigen Punkten bei den drei Erstplatzierten, konnte sich Paul Ostermann (Foto Mitte; Landessieger Rheinland-Pfalz, Ausbildungsbetrieb Zimmermann Bedachungen GmbH, Ockenheim) durchsetzen vor Noah Zimmer (Foto links; Landessieger Saarland, Ausbildungsbetrieb Helmut Zimmer GmbH, St. Wendel).



13 Landessieger und als einzige weibliche Teilnehmerin die Landessiegerin aus Bayern traten in dem Finale mit Bestleistungen im Karlsruher Dachdeckerbildungszentrum Baden-Württemberg DBZ zwei Tage lang an. Sie zeigten Höchstleistungen in einem selbst gewählten Teilbereich - entweder Schiefer- oder Ziegeldeckung - sowie im Flachdach und Fassade.



Patrick Birnesser, Geschäftsführer des Dachdecker-Landesinnungsverbands Baden-Württemberg, war bei der Siegerehrung beeindruckt: „Die Finalisten haben allesamt Top-Leistungen gezeigt. Das sind sehr positive Ausblicke für unser Gewerk. Ich bedanke mich auch bei der ehrenamtlichen Bundesbewertungskommission sowie dem ZVDH für die sehr gute Zusammenarbeit.“