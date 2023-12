Dachdecker spenden Pixi-Bücher zum Vorlesetag

Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks BW mit toller Überraschung für Kindergarten in Hügelsheim

Am Freitag, 17. November 2023, fand der bundesweite „Vorlesetag“ statt. Dieser Tag soll Kinder für das Lesen begeistern und dadurch Voraussetzungen für Bildung, späteren beruflichen Erfolg, Integration und eine zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung schaffen.



Aus diesem Anlass hat Patrick Birnesser, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg, 80 Pixi-Bücher „Ich habe einen Freund, der ist Dachdecker“ an den Kindergarten St. Laurentius in Hügelsheim übergeben.



Die Kinder freuten sich sehr über die Bücher mit der Geschichte der kleinen Carmen, die nach einem Sturm die Arbeit der Dachdecker kennenlernt.



„Viel früher kann Nachwuchswerbung nicht beginnen“, sagte Birnesser scherzhaft. „Das Schönste daran ist, dass die Kinder wirklich gerne in den Büchern blättern und so ganz spielerisch mit dem Dachdeckerhandwerk in Berührung kommen. Die Pixi-Bücher sind für Groß und Klein ein tolles Werbemittel des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks.“