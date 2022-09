CUPEX erhält World Beverage Innovation Award 2022

Das sächsische Unternehmen CUPEX hat für seinen Mehrwegdeckel COMFORT den World Beverage Innovation Award 2022 in der Kategorie „Best Manufacturing/Processing Innovation“ erhalten. Der Award auf Initiative der FoodBev Media Ltd. würdigt Innovationen und hervorragende Leistungen in allen Kategorien der globalen Getränkeindustrie. Über 150 Beiträge aus 17 Ländern in 22 Kategorien bewarben sich bei der diesjährigen 20. Wiederauflage um die Auszeichnung. Die Verleihung fand im Rahmen der vom 12. bis 16. September stattfindenden Fachmesse drinktec in München statt.Mit der Kombination aus verbesserten Gebrauchseigenschaften und gesicherter Nachhaltigkeit zielt der CUPEX®-Mehrwegdeckel COMFORT auf den vollständigen Ersatz der weitverbreiteten Plastik-Einwegdeckel. Zu Grunde liegt die von CUPEX entwickelte und patentierte Easy Slide Lid-Technik, eine smarte Konstruktion aus drei einfach zusammensteckbaren Einzelteilen.Das kleine Trinkloch üblicher To-go-Deckel weicht bei diesem innovativen Deckel einer großen ovalen Öffnung und bietet ein Trinkerlebnis wie aus einer Kaffeetasse. Der einhändig bedienbare Verschluss verhindert Auslaufen oder Überschwappen. Mit einer einfachen schiebenden Bewegung wird der COMFORT-Mehrwegdeckel geschlossen bzw. wieder geöffnet. Seine Einzelteile sind nach dem Gebrauch einfach zu reinigen, per Hand oder in der Spülmaschine. Danach ist der Deckel wieder voll einsatzfähig.Statt aus oft nicht wiederverwendbarer Einwegplastik besteht dieser To-go-Deckel ausschließlich aus hochwertigem, temperaturbeständigem Polypropylen, PP ohne Zusatz anderer Kunststoffe und ist damit gut recyclebar. Er ist geschmacks- und geruchsneutral, sowie 100% frei von giftigem BPA und Acrylnitrit.Für den Kaffee unterwegs - zu Fuß, in der Bahn oder im Auto - ist der nur 13 g schwere CUPEX®-Mehrwegdeckel COMFORT die langlebige, nachhaltige Alternative. Er lässt sich hakelfrei auf alle Becher mit Standard-Durchmesser 90 mm aufsetzen. Der elegante Deckel passt sowohl auf alle gängigen Einwegbecher aus Papier, als auch auf die aktuellen Mehrwegbecher von Starbucks, McDonalds oder Tiffin Loop.drinktec, die internationale Leitmesse der Getränke- und Liquid-Food-Industrie fand in diesem Jahr vom 12. bis 16. September auf dem Messegelände in München statt. Über 1.002 Aussteller aus 55 Ländern und knapp 50.000 Besucher aus 169 Ländern konnte die Messe begrüßen. Mit mehr als 700 Neuheiten und Lösungen ist sie Innovations- und Impulsgeber der Branche.FoodBev Media wurde im Jahre 2000 gegründet und begleitet alle Entwicklungen, Trends und Innovationen der internationalen Speisen- und Getränkeindustrie. Als eines der führenden Unternehmen der Branche bietet es umfassende Analysen und Berichte sowohl in Form gedruckter Magazine, als auch digital. Neben den World Food Innovation Awards veranstaltet FoodBev Media auch die World Dairy Innovation Awards.Ausführliche Informationen über CUPEX bietet der Internetauftritt https://cupex.com