Hilfeaufruf zeigt Erfolge!

„Pflegekräfte dringend gesucht!“Mit diesem Aufruf hatte sich das Carl-Thiem-Klinikum Anfang Dezember an die Öffentlichkeit gewandt. Denn durch die Vielzahl an Covid-Patienten war das CTK an personelle Grenzen gestoßen, das Pflegepersonal arbeitete am Limit. Und die Resonanz war überwältigend: Über 80 freiwillige Pflegekräfte haben sich auf den Aufruf hin gemeldet,24 Freiwillige sind bereits im Einsatz und tragen zu einer Entlastung der Situation bei.Zwei davon haben berichten hier über ihre Motivation und ihren momentanen Einsatz am CTK.Cornelia Bayerl:Ronny Moebus:Cornelia Bayerl:Ronny Moebus:Nach wie vor ist die Personalsituation im CTK sehr angespannt. Um die Weihnachtszeit standen durch Krankheit – auch durch Covid-Infektionen – und Quarantänen nur 40 Prozent der Pflegekräfte zur Verfügung. Da die Betreuung der Covid-Patienten dreimal so viel Pflegekräfte erfordert als üblich, ist die Lage zusätzlich verschärft. „Insofern sind wir dankbar für die Unterstützung, die wir aus der Bevölkerung erfahren. Wir wissen nicht, wie sich die Corona-Pandemie hier im Süden Brandenburgs weiter entwickeln wird, aber wir rechnen vor allem jetzt im Januar weiterhin mit einem starken Zulauf an schwerkranken Covid-Patienten. Die Lage ist wirklich ernst“, so CTK-Geschäftsführer Dr. Götz Brodermann.Freiwillige können sich weiterhin gern per E-mail ( corona-hilfe@ctk.de ) melden oder bequem das Online-Formular unter www.ctk.de nutzen.