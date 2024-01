PARADIGMEN-WECHSEL IN DER NATURHEILKUNDE - Neue Zeiten - Neue Wege

Wir stehen mitten in einer Zeitenwende. Die Menschen werden in eine höhere Bewusstseinsebene geführt. Das bisherige Geschäftsmodell der reinen Symptombekämpfung ist zu Ende. Der gesamtheitliche Blick ist bei der Ursachenbehandlung und Prävention.Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, wie viel Wert sie sind. An die Gesundheit wird erst gedacht, wenn bereits Kosten anfallen.Wir möchten, dass alle Menschen ihrer wirklichen Lebensaufgabe und Berufung nachgehen und damit ein erfülltes und gehaltvolles Leben leben können.Das heisst von der materiellen zur universellen Denkweise.Jeder Mensch hat ganz spezielle Begabungen, Talente und Fähigkeiten.Wenn der Mensch diese ausüben kann, dann ist er glücklich, zufrieden, erfolgreich und bewirkt dadurch den grössten Nutzen für sich und die Gemeinschaft.Viele Menschen denken an die Gesundheit, wenn sie Probleme damit haben.Jeder Mensch hat den freien Willen und trägt dafür die Eigenverantwortung.Curcumin, Weihrauch, Resveratrol, Alphaliponsäure und Ferrum sind mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt. Viele Tausend Studien berichten über den positiven Einfluss dieser Pflanzenwirkstoffe.Es wissen aber die Wenigsten, dass zum Beispiel Curcumin in Pulverform von Natur her nicht wasserlöslich ist und deshalb vom Körper praktisch nicht aufgenommen werden kann.Jedoch beweisen viele Tausend Studien, dass Curcumin gegen ganz viele Volkskrankheiten, wie Krebs, Diabetes, Alzheimer, Herzkreislaufprobleme usw. nützlich ist und ein optimaler Schmerz- und Entzündungshemmer ist.Diese Volkskrankheiten werden bei «Geimpften» leider vermehrt auftreten, weil ihre Entzündungswerte steigen und das eigene Immunsystem durch die Injektion ramponiert wurde und weiterhin wird.Mit dem Crystal® A+B Konzept wird die Bioverfügbarkeit dermassen erhöht, dass damit die vielen Studienergebnisse aus Laboren bei den Menschen draussen wahr werden können.«Materie folgt dem Geist» und nie umgekehrt.Die meisten Menschen sind sich dieser Tatsache nicht bewusst und wundern sich dann über unerwünschte Resultate.Leben ist das Resultat/Manifestation der Gedanken. Leider auch alle Krankheiten. Ein verschwindend kleiner Anteil ist genbedingt.Deshalb ist es so wichtig, die tägliche Gedankenkontrolle zu üben.Grundsätzlich hat die Natur alles, was der Mensch und die Tiere zum gesund leben benötigen. Auch wenn mal eine Disharmonie im Körper ein kränkliches Symptom zeigt, haben oder hatten wir seit Jahrhunderten Naturheilpflanzen, um dem Leiden ein Ende zu bereiten.Jede Krankheit hat einen Ursprung beziehungsweise eine Ursache. Doch dieses Wissen wurde weitgehend verdrängt.Durch die aktuelle Lebensweise mit zu wenig Bewegung, kontaminierter Ernährung, belastetem Trinkwasser, viel Lärm, Stress und Gedankenmanipulation durch Massenmedien und elektronischen Geräten werden die Krankheiten immer häufiger und schwerer.Naturheilmittel in Pulver und Pillenform brachten den interessierten Hilfesuchenden nicht mehr genug Wirkung und wurden deshalb in die Vergessenheit gedrängt und von der Schulmedizin eher verspottet.Im Grundsatz verfolgt die Schulmedizin ein lukratives Geschäftsmodell. Schon vor mehr als 100 Jahren hat man damit begonnen, Naturstoffe synthetisch herzustellen und gleichzeitig die adäquaten Naturstoffe für medizinische Zwecke verboten. Vielfach werden durch Behandlungen hauptsächlich Symptome bekämpft und dabei wieder neue Ursachen für weitere Krankheiten geschaffen. Die stets weiter entwickelte Technik ermöglicht im Bereich Notfallmedizin und Chirurgie Grosses. Dies gilt es zu nutzen. Doch ungefiltert alles zu glauben, was angeboten wird ist nahezu grobfahrlässig. Jeder Mensch sollte ins eigene Wissen gebracht werden, damit er seine Selbstverantwortung wahrnehmen kann.Viele Menschen denken an ihre Gesundheit, wenn sie Problemen damit haben. Phytostoffe können helfen, lindern und heilen. Der Garant für optimale Gesundheit istErgründen sie die gesundheitlichen und positiven Möglichkeiten, welche durch die Crystalswiss Produkte geboten sind.Der Mensch ist Wind und Wetter ausgesetzt.Grundsätzlich robust ausgestattet und trotzdem sehr verletzlich.Sei es Augenbrennen, Sonnenbrand, Narben und Wunden, Stiche, Psoriasis oder einfach Alterung.Ergründen sie die gesundheitlichen, kosmetischen und positiven Möglichkeiten,welche durch die Crystalswiss Produkte in diesem Bereich geboten sind.Tiere kennen keinen Placebo und würden selbst nie in eine Apotheke gehen, um Produkte mit chemischem Inhalt zu kaufen.Doch bleiben auch Tiere von sogenannten Zivilisationskrankheiten, wie Arthrose, Krebs und vielem mehr nicht verschont. Die Ursachen sind mannigfaltig, wie bei Menschen.Sehr viele Menschen überliesen in den letzten Jahren bei Krankheit das Denken Anderen. Vielfach den Schulmedizinern, der Wissenschaft und BIG-Pharma. Doch langsam bröckelt dessen Vertrauen. Warum wohl?Crystalswiss hat das weltweit einzigartige Zwei-Komponenten-System (A+B Konzept) entwickelt, welches die Bioverfügbarkeit von natürlichen Pflanzenwirkstoffen wie Curcumin, Weihrauch und Andere verbessert, die seit Tausenden von Jahren in der Ayurvedischen und Traditionellen Chinesischen Medizin verwendet werden.Schon lange wird von diesen Pflanzenwirkstoffen gesprochen, aberWir wissen, dass Pflanzenwirkstoffe in Form von Pulver und Pillen praktisch keine Wirkung haben können. Wir machen es Ihnen sichtbar. Seit der Entdeckung der Aquaporine = Zelltüren im Jahr 2003, weiss man heute ganz genau, wie der Stoffwechsel in den Zellen funktioniert.Die Pflanzenwirkstoffe werden flüssig gemacht und aktiviert.Diese Ration ist vergleichbar mit der Einnahme von etwa 10 Kapsel/Pellets mit je 500mg Wirkstoff in klassischer Darreichungsform