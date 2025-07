Das Wasser in Deinem Körper ist nicht H₂O - Es ist H₃O₂. Und das verändert alles

Du bist keine Maschine.

Du bist nicht nur Fleisch, Knochen und Blut.

Du bist eine lebende Batterie .

. Ein flüssiges, vibrierendes, sich selbst aufladendes Wesen, das durch Sonnenlicht, Atem und Bewegung angetrieben wird.

Es speichert Energie aus Sonnenlicht, Infrarotwärme und Schwingungen.

Es treibt die Strömung an.

Es treibt biologische Prozesse an.

Es existiert in Pflanzen, Tieren, und vor allem in Dir.

In Bezug auf Wasser wurden wir alle belogen. Und das nicht nur über das mit Fluorid gefüllte Leitungswasser oder das überteuerte Zeug in Plastikflaschen, sondern auch über das Wasser in Deinem Körper. Es soll zu siebzig Prozent aus Wasser H2O bestehen und eine neutrale Substanz sein, die Dinge durch den Körper transportiert.Das ist natürlich nicht mal die halbe Wahrheit. Das Wasser in Deinem Körper ist nicht einfach nur flüssig. Es bildet eine strukturierte Phase. Eine lebendige, intelligente, elektrisch geladene Form, bekannt alsProfessor Gerald Pollack, ein Bioingenieur und Wissenschaftler an der Universität von Washington, hat dies in seiner bahnbrechenden Forschung nachgewiesen.Er entdeckte, dass sich Wasser in der Nähe von hydrophilen (wasserliebenden) Oberflächen, wie z. B. der Auskleidung von Blutgefäßen und Zellen, in eine kristalline Struktur verwandelt.Es wird dicker, zähflüssiger, negativ geladen und speichert Energie.Dieses Wasser baut eine Ladungstrennung auf. Es wirkt wie eine Batterie.Diese Entdeckung schreibt die Regeln der Biologie neu. Pollacks Experimente zeigten, dass sich EZ-Wasser als Reaktion auf Infrarotlicht ausdehnt und eine messbare elektrische Spannung erzeugt.und ihre etwadurchführen.Weil, wenn die Menschen verstehen würden, wie wichtig strukturiertes Wasser ist, sie erkennen würden, wie einfach es ist, ohne Chemikalien, Injektionen, oder Rezepte zu heilen.Ich wünsche Dir gutes Vorankommen und die nötige Weitsicht im Umgang mit Deiner Gesundheit.Trage Sorge zu Deinem höchsten Gut, nämlich Deiner Gesundheit.