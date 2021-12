Gemeinsam anpacken für mehr Klimaschutz

Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören aktuell zu den drängendsten gesellschaftspolitischen Aufgaben. Auch der Hürther Fahrradanhängerspezialist Croozer hat das Thema Nachhaltigkeit fest in seinen Unternehmenswerten verankert und leistet mit seinen Produkten schon einen wichtigen Beitrag zu emissionsfreier Familienmobilität. Darüber hinaus möchte das Unternehmen aber auch für sein wirtschaftliches Handeln Verantwortung übernehmen – im Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziale Aspekte.



Deshalb hat Croozer eigens die Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagers geschaffen und Anfang Oktober Jonas Wehowsky mit an Bord geholt. Der 34-Jährige bringt fundierte Erfahrung mit: Nach seinem Studium der Geografie mit dem Schwerpunkt Ressourcenanalyse und -management und einer Masterarbeit zum Thema „Nachhaltige urbane Mobilität in Köln“ hat er vier Jahre lang beim TÜV Rheinland Unternehmen bei deren Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt. Nun erarbeitet er bei Croozer zusammen mit der Geschäftsführung die Nachhaltigkeitsstrategie inkl. fester Ziele, Maßnahmen und Umsetzung.



Startschuss für den Croozer Unternehmenswald



Eine dieser ersten Maßnahmen konnte er Ende November erfolgreich durchführen: Gemeinsam mit dem Kooperationspartner planted.green hat das interne Nachhaltigkeitsteam von Croozer im Königsforst bei Köln den Croozer-eigenen Unternehmenswald gepflanzt.



Insgesamt 1.000 Bäume – darunter Esskastanie, Roteiche, Stieleiche und Vogelkirsche – hat der Hersteller der beliebten Fahrradanhänger gespendet, davon hat das achtköpfige Team 250 Bäume selbst unter Anleitung von zwei Förstern von Wald & Holz NRW und einem Förster von planted.green gesetzt. Durch die geführte Pflanzung konnten die Croozer Mitarbeiter:innen viel lernen und ihr Bewusstsein für das Thema Klimaschutz nochmals erhöhen. So gab es eine kleine Einweisung in den aktuellen Zustand der hiesigen Wälder, eine Erläuterung zur Bedeutung von Mischwäldern und zur Langfristigkeit der Aktion – denn die Bäume können erst in ca. 20 Jahren genügend CO2 binden, um ihren Beitrag zu leisten. Daher ist die Maßnahme ganz klar für nachfolgende Generationen gedacht.



Nachhaltigkeitsmanager Jonas Wehowsky freut sich über die gelungene Aktion: „Durch Aufforstung wirkt man effektiv dem Klimawandel entgegen, da durch das Wachstum der Bäume CO2 aus der Atmosphäre gebunden wird. Dazu kommt, dass es den Wäldern auch hier vor unserer Haustüre, also in NRW, zurzeit sehr schlecht geht. Deshalb haben wir uns als Nachhaltigkeitsteam dazu entschieden, ein lokales Aufforstungsprojekt zu unterstützen. Unser Croozer Mischwald soll dazu beitragen, dem Klimawandel entgegenzuwirken, den Naherholungsraum zu verschönern und den Zustand unserer Wälder nachhaltig zu verbessern“.

