Gutscheine für tausende Onlineshops direkt beim Surfen im Browser nutzen

Kooperation mit britischer Techfirma Kindred bringt COUPONS.DE App und innovative Shopping-Tastatur hervor

Immer mehr Menschen nutzen Smartphones zum Surfen und Shoppen im Internet. Diesen Trend greift die neueste Kooperation zwischen der britischen Technologiefirma Kindred und COUPONS.DE auf. Nutzern, die sich die neue COUPONS.DE App und die spezielle Tastaturerweiterung für ihr iOS- oder Android-Gerät installieren, werden künftig die besten Gutscheine direkt beim Surfen im Browser angezeigt. Dadurch ergeben sich neue Sparmöglichkeiten beim Onlineshopping.



Shopping-Tastatur zeigt automatisch Gutscheine und Rabattaktionen an



Gutscheine bei Online-Bestellungen zu nutzen, ist längst zur Routine für die meisten Onlineshopper geworden. Vor dem Kauf suchen Nutzer häufig auf einem Gutscheinportal nach passenden Rabatten. Mit der innovativen Shopping-Tastatur von Kindred ist dieser Schritt nicht mehr notwendig. Denn durch das Aktivieren der smarten Tastatur werden Nutzern von nun an Gutscheincodes und die besten Deals von COUPONS.DE in gewohnter Qualität direkt beim Surfen im Browser angezeigt. Mit einem Klick kann der gewünschte Gutschein für die Bestellung genutzt werden – ganz ohne direktem Besuch auf einem Rabattportal.



Torsten Latussek, Geschäftsführer der COUPONS4U GmbH, ist von der praktischen Technologielösung des Partners aus Großbritannien begeistert: „Die Shopping-Tastatur ist eine fantastische Lösung für alle mobilen Nutzer, die weiterhin von der Qualität der von COUPONS.DE gepflegten Inhalte profitieren wollen. Dazu werden von der Tastatur beim mobilen Browsen bei entsprechenden Suchanfragen unsere Gutscheine angezeigt, die einen Reiz für den Kauf im jeweiligen Shop bieten. Auf diese Weise kann der Gutschein schon beim simplen Suchen nach einer bestimmten Marke vom Nutzer wahrgenommen und später für den Kauf verwendet werden. In Zeiten ständig steigender Preise können wir den Nutzern nun also eine weitere Möglichkeit bieten, beim Online-Einkauf zu sparen.“



Mike Gadd, COO von Kindred, freut sich darauf, dass die raffinierte Technologielösung nun auch deutschen Nutzern beim Sparen helfen und etwas Erleichterung bei den steigenden Verbraucherpreisen bringen wird: „Wir sind froh, mit COUPONS.DE einen so starken Partner an unserer Seite zu haben, um in den deutschen Markt zu gehen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Shopping-Tastatur für viele Smartphone-Nutzer ein nützliches Tool ist, um ab jetzt weitere Sparpotenziale beim Onlineshopping zu entdecken.“



Alle Nutzer, die sich die App downloaden und nutzen, haben aktuell die Chance auf 5x 100 €! Alle Informationen dazu können in der App nachgelesen werden.