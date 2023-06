Eintrittspreise für Freibäder im deutschlandweiten Vergleich

Der Juni startet mit schönstem Frühsommerwetter. Für Viele beginnt damit die Zeit der Freibadbesuche, um sich bei Temperaturen über 25 Grad abzukühlen und mit Freund*innen zu treffen. Doch wie erschwinglich ist ein Besuch im Freibad im Jahr 2023 eigentlich noch? Wir haben den großen Preisvergleich gemacht und die Eintrittspreise in 39 deutschen Großstädten ermittelt.In der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins darf man für im Schnitt nur 3,10 € ins Wasser springen. Gut möglich, dass der Preis auch wegen der direkten Nähe zur Ostsee derart niedrig ausfällt. Für 3,50 € kommt man in die Magdeburger Freibäder und liegt damit mehr als einen Euro unter dem Bundesschnitt. Es folgen Mannheim (3,67 €), Hamburg (3,73 €) sowie Lübeck und Paderborn (je 3,80 €). Die meisten Freibäder verlangen 4,50 € bzw. 5 € Eintritt (35 der 106 abgefragten Preise).Die Großstadt aus Niedersachsen verlangt von seinen Freibadbesucher*innen den höchsten Preis. 6,10 € werden fällig, wenn man hier eine Erfrischung unter freiem Himmel sucht. München liegt nur knapp davor und lässt sich den Besuch in eines der Freibäder mit im Schnitt 6 € gut bezahlen. Freibadbesuche in Köln (5,77 €) und Wiesbaden, Erfurt, Karlsruhe und Berlin (je 5,50 €) sind ebenso recht teuer.Vergünstigungen und damit bis zu 75% Rabatt sind jedoch überall möglich. Durch Familien-, Saison- oder Monatskarten und Ermäßigungen für Kinder, Rentner*innen, Auszubildende, Menschen mit Behinderung und weiteren Personengruppen lässt sich unter Umständen viel sparen.Die spannenden Ergebnisse unseres Freibad-Preisvergleichs und eine Infografik dazu sind unter https://www.coupons.de/magazin/freibad-preise-deutschland zu finden.