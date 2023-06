Digitalisierung von Schulen: O2 Business und Cornelsen – starke Partnerschaft für bessere Bildung

2

Mit dem Start der einjährigen Pilotphase in Bayern und Nordrhein-Westfalen steht ein ganzheitliches Komplettpaket bereit, das flexibel auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schule zugeschnitten werden kann, egal ob Hardware bereits vorhanden oder eine Vollausstattung gewünscht ist. Und mit den digitalen Lernangeboten von Cornelsen kann man direkt loslegen: Für die Grundschule steht die Leseförderungsplattformbereit, für die Sekundarstufe I das Onlineangebotzur VerfügungEin Ausbau ist geplant.”, sagt Martina Fiddrich, Geschäftsführerin Marketing und Vertrieb bei Cornelsen. “sagt Karsten Pradel, Director B2B von OTelefonica, dem Unternehmen hinter OBusiness.Die repräsentative Cornelsen Schulleitungsstudie 2023 , in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) erhoben, hat über 2000 Schulleiter:innen von allgemeinbildenden Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet befragt. Danach sehen die Verantwortlichen der Schulen auch nach der Corona-Pandemie noch immer erheblichen Aufholbedarf bei der Digitalisierung des Unterrichts (44 Prozent) sowie bei der der digitalen Ausstattung (36 Prozent).Mit den bedarfsgerechten Möglichkeiten von unterschiedlichen Festnetzanschlüssen und Mobilfunklösungen von OBusiness kann sich jede Schule und jeder Schulträger die für sich am besten geeignete Ausstattung für die Internetanbindung der Schulen aussuchen. Mit der Administration der Endgeräte wie beispielsweise für Apple Tablets müssen sich die Lehrkräfte nicht mit IT-Fachwissen auskennen, sondern können sich mit den eingerichteten Tablets auf den digitalen Unterricht für ihre Schüler:innen fokussieren.Das Rundum-Sorglospaket von OBusiness und Cornelsen besteht beispielsweise aus einem Apple iPad (9. Generation, mit 64 GB RAM), einer nationalen Highspeed-Datenflat im O-Netz und Service (Installation und Administration (Mobile Device Management) sowie optional zubuchbaren Lernangeboten (oder) von Cornelsen.Rechenbeispiel: Für die Geräteausstattung wird eine 3-jährige Laufzeit angenommen. Die Lernangeboteundkönnen als Schullizenz mit einjähriger Laufzeit flexibel jährlich erworben werden. Bei einer Laufzeit von 3 Jahren liegt der Paketpreis für ein Tablet, Konnektivität, Devicemanagement und den jeweiligen Bildungslösungen bei rund 19 Euro pro Schüler:in pro Monat – basierend auf einer weiterführenden Schule mit 500 Schüler:innen und der Online-Anwendungfür die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie einer Grundschule mit 200 Schüler:innen und der digitalen LeseförderungDie preisgekrönte browserbasierte Online-Anwendungvon Cornelsen ermöglicht Lehrkräften der Sekundarstufe I, den Lernstand ihrer Klassen in Deutsch, Englisch und Mathe immer im Blick zu behalten. Schülerinnen und Schüler erhalten aus mehr als 30.000 Lern- und Fördermaterialien ein individuelles und differenziertes Angebot zum Lernen und Üben.ist die digitale Leseförderung für die Grundschule von Cornelsen und bietet eine Online-Bibliothek mit mehr als 190 Erzähltexten, Sachtexten und Märchen auf fünf Lesestufen. Zu den Texten gibt es für die Schülerinnen und Schüler vielfältige Aufgabenformate, die selbstständig in der Schule oder zu Hause bearbeitet werden können. Die Lehrerinnen und Lehrer behalten dabei mit einer Online-Übersicht die individuelle Lernentwicklung stets im Blick.Business ist Teil voneinem führenden Komplettanbieter für Telekommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskund:innen. Das Portfolio der Kernmarke Osowie diverser Zweit- und Partnermarken umfasst neben klassischen Telefonie- und Internetanschlüssen auch innovative digitale Services im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Im Mobilfunk betreut OTelefónica über 44 Millionen Mobilfunkanschlüsse (inkl. M2M - Stand 31.03.2023). Kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Das leistungsstarke und vielfach ausgezeichnete Mobilfunknetz des Unternehmens erreicht über 99% der Bevölkerung. Im Festnetz bietet OTelefónica seinen Kund:innen die größte technologische Vielfalt und geografische Verfügbarkeit aller Anbieter in Deutschland. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist im TecDAX und MDax notiert sowie seit Juni 2022 Teil des Eurostoxx 600. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 7.500 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid, einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt.