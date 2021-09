Tschüss, Lesebrille! Die innovativen MyDay® multifocal Einmalkontaktlinsen ermöglichen auch mit zunehmendem Alter ein ausgezeichnetes Sehen in allen Entfernungen.

Mit zunehmendem Alter stellen viele Menschen fest, dass sie Gegenstände in ihrer Nähe nur noch verschwommen wahrnehmen. Dies ist ein Anzeichen für Alterssichtigkeit (Presbyopie), ein natürlicher, aber für die Betroffenen oftmals frustrierender Zustand, von dem die meisten Menschen ab dem vierzigsten Lebensjahr betroffen sind. In vielen Fällen geben sie sich mit einer Lesebrille zufrieden, während sie sich nach der Lebensqualität sehnen, die sie nur wenige Jahre zuvor noch ohne zusätzliches Hilfsmittel besaßen.Jetzt ist eine neue Kontaktlinse in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich, die beste Aussichten für alle Alterssichtigen verspricht. MyDaymultifocal Einmalkontaktlinsen von CooperVisionwurden speziell für die optimale Versorgung der Presbyopie entwickelt. Sie sind auf die heutigen Anforderungen an eine moderne, unkomplizierte Sehhilfe und unseren aktiven Lebensrhythmus ausgelegt. Entsprechend überzeugt die MyDay® multifocal mit klarem Sehen auf allen Entfernungen, einem hohen Tragekomfort und einfachem Handling. Sie bietet den knapp 47 Millionen potenziell Alterssichtigen allein in Deutschland ein rundum gesundes Trageerlebnis.„Durch die Einführung der MyDaymultifocal müssen sich Millionen Alterssichtige nicht mehr mit einer Gleitsicht- oder Lesesbrille begnügen, sondern können alternativ auch auf Kontaktlinsen als Sehhilfe zurückgreifen und damit wieder mehr Lebensqualität genießen. So können sie jeden Tag, selbstbewusst in den Tag starten”, erklärte Jérôme Kuzio, Head of Marketing DACH von CooperVision.Marktstudien des Unternehmens zeigten, dass sich 93 Prozent der Träger und Trägerinnen von MyDaymultifocal beim Kontakt mit Personen aus dem Freundeskreis attraktiver und jünger fühlten als beim Tragen einer Lesebrille. Weitere 88 Prozent der befragten Personen stimmten zu, dass ihnen die Einmalkontaktlinsen mehr Selbstvertrauen im Alltag gaben.Die leistungsstarke Silikonhydrogel-Einmalkontaktlinse nutzt das neue Binocular Progressive Systemvon CooperVision– eine innovative Technologie, die unterschiedliche Kontaktlinsendesigns kombiniert. Diese Kombination kann für jede Person mit der Zeit angepasst werden. Unabhängig davon, ob sich der Träger oder die Trägerin im Frühstadium oder fortgeschrittenem Stadium der Alterssichtigkeit befindet: Die neue Technologie hilft ihnen dabei, wieder wie früher zu sehen – bevor sie erste Symptome von Alterssichtigkeit entwickelten.War es bei früheren multifokalen Kontaktlinsen-Generationen schwierig, ein optimales Seherlebnis zu erzielen, beurteilten die Träger und Trägerinnen der MyDaymultifocal die Sehqualität mit der Kontaktlinse als durchgehend positiv. Sie gaben an, dass die Linse ihre Sehanforderungen insgesamt erfüllt oder übertrifft. Dies beinhalte ein gutes Sehen in der Ferne, in der Nähe und in den Bereichen dazwischen.Oftmals fühlen sich die Augen einer Person, die alterssichtig ist, trocken an. Die MyDaymultifocal Silikonhydrogel-Einmalkontaktlinse mit integrierter Aquaform® Technology schließt im Gegensatz zu anderen Kontaktlinsentypen, die sich auf Oberflächenbeschichtungen verlassen, Feuchtigkeit in der Linse ein und bewirkt damit einen ganztägigen Tragekomfort. Die neue Kontaktlinse versorgt die Augen zu 100 Prozent mit Sauerstoff, sodass sie klar, weiß und gesund bleiben. So stimmten sieben von zehn Kontaktlinsentragenden zu, dass sich die MyDaymultifocal Einmalkontaktlinsen so angenehm anfühlten, dass die Träger*innen vergaßen, dass sie überhaupt Kontaktlinsen trugen.Früher war das Anpassen bei einigen multifokalen Kontaktlinsen zeitaufwändig und erforderte lange Besuche im Fachgeschäft. Mit der neuen MyDay® multifocal Einmalkontaktlinse hat CooperVision eine Linse auf den Markt gebracht, die Augenoptikern und Augenoptikerinnen die Anpassung erleichtert. Unterstützt werden sie durch eine spezielle Softwarelösung, die hilft, schnell und erfolgreich die richtigen MyDaymultifocal Kontaktlinsen für ihre Kundschaft zu finden.Mehr Informationen gibt es im augenoptischen Fachgeschäft oder unter MyDay® multifocal Einmalkontaktlinsen | CooperVision Germany