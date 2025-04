Wissenschaft trifft Handwerkskunst

Parfüm ist eine Kunstform. Es ist Ausdruck von Identität, ein unsichtbares Accessoire, das Emotionen weckt und Erinnerungen schafft. Jedes Original-Parfüm ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung, kreativer Leidenschaft und handwerklicher Perfektion. Es ist ein Kulturgut, das weit über die bloße Zusammensetzung von Duftmolekülen hinausgeht. Die besonderen Flacons, alles Meisterwerke des Designs, sind oftmals Teil unseres Interiors. Es sind die Stilelemente in unserem Zuhause.Ein hochwertiges Parfüm entsteht nicht über Nacht. Von der ersten Idee bis zum fertigen Duft vergehen oft drei bis fünf Jahre. In dieser Zeit suchen Parfümeure nach der perfekten Kombination edelster Ingredienzien – von handgepflückten Blüten bis zu kostbaren Hölzern. Diese Hingabe und Expertise machen Originale einzigartig. Es ist die perfekte Balance aus Kreativität, Wissenschaft und Handwerkskunst, die Marken wie Lancome, Gucci, Jean Paul Gaultier, Dior, Creed oder Tom Ford zu etwas ganz Besonderem machen.Doch die Welt der Düfte steht vor einer Herausforderung: Der Markt für Nachahmungen wächst. Die sogenannten Dupes versprechen den Luxus eines Originals zum Bruchteil des Preises – doch auf Kosten von Qualität, Kreativität und Handwerkskunst. Während Parfümeure jahrelang an ihren Kreationen arbeiten, werden ihre Düfte in kürzester Zeit im Labor kopiert und billig vermarktet. Dupes sind damit reine Imitationen - oft mit minderwertigen Ersatzstoffen -, die weder die Raffinesse noch die Langlebigkeit eines echten Parfüms erreichen.„Dupes sind kein Kompliment für ein gutes Original, sondern eine Gefahr für die gesamte Branche“, warnt Udo Heuser, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland. „Sie entwerten kreative Leistungen, täuschen Konsumenten und untergraben den Wert von echter Parfümeurskunst. Wir stehen hier vor den gleichen Herausforderungen, die wir im Segment der Luxusuhren und Premium-Fashion seit vielen Jahren sehen.“ Lange galten Dupes als belächeltes Randphänomen. Doch der Markt ist groß: „Bis zu zehn Prozent des Umsatzes im Duftsegment gehen in Deutschland bereits an Dupes: Rund 200 Millionen Euro. Drogeriemärkte setzen mit Fake-Düften pro Jahr mehr als 100 Millionen Euro um und die Dunkelziffer ist dank Direktvertrieb und Online-Handel noch sehr viel höher“, sagt Heuser.Die DUFTSTARS, die am 8. Mai 2025 in Düsseldorf verliehen werden, feiern genau diese Meisterwerke der Duftkunst – und ehren die Kreativität, Leidenschaft und Exzellenz, die in jedem Original- Parfüm stecken. Stimmen Sie noch bis zum 27. April 2025 ab und entscheiden Sie mit wer gewinnt: