Schluss mit Sodbrennen!
Refluxereignisse können die Lebensqualität derart beeinträchtigen, dass viele Betroffene zu Medikamenten greifen. Dabei gibt es eine natürliche Alternative.
Gelegentliches, leichtes Sodbrennen versucht man im ersten Schritt mit Allgemeinmaßnahmen wie Gewichtsreduktion, Lifestyle-Maßnahmen, Änderung der Schlafposition und Zwerchfelltraining zu behandeln. Die typischen Empfehlungen stellen allerdings meist Verbote dar: Weniger bzw. anders essen, nicht rauchen, auf Alkohol verzichten oder weniger am Schreibtisch sitzen. Medikamentös kommen grundsätzlich neben den häufig eingesetzten Protonenpumpeninhibitoren (PPI) auch andere Medikamente zur Hemmung der Säureproduktion, zur Bindung der Säure und zur Reduktion von Refluxereignissen in Betracht. Aber gerade junge Menschen sehen regelmäßige Tabletteneinnahmen kritisch.
Die gute Nachricht: Es gibt eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Medikamenten. Gegen Sodbrennen lässt sich durch mehrmaliges tägliches Trinken von Staatl. Fachingen STILL vorgehen. Denn das Heilwasser hat mit 1.846 mg pro Liter einen besonders hohen Gehalt an Hydrogencarbonat. Dieser Stoff wirkt basisch und kann Säuren besonders gut neutralisieren. So nutzt der Körper Hydrogencarbonat quasi als internen Säurepuffer. Bei Säureproblemen wirkt hydrogencarbonatreiches Heilwasser genauso wie handelsübliche säurebindende Medikamente (Antazida). Durch seine ausgleichende Wirkung kann Staatl. Fachingen STILL die säurebedingten Beschwerden natürlich lindern.
Die Wirksamkeit des bekannten Heilwassers wurde 2022 in einer wissenschaftlich anerkannten klinischen Studie nachgewiesen. Das Ergebnis der Placebo-kontrollierten, randomisierten Doppelblindstudie zur Wirksamkeit von Staatl. Fachingen bei Sodbrennen übertraf dabei alle Erwartungen: Bei 84,7 Prozent der Probanden wurde eine deutliche Symptomreduktion bei Sodbrennen, Dyspepsie (Verdauungsstörungen im Oberbauch) und saurem Aufstoßen belegt. Die Studienteilnehmenden waren Erwachsene im Alter von 22 bis 81 Jahren und hatten seit mindestens sechs Monaten häufiges Sodbrennen. Die Behandlung erfolgte über sechs Wochen hinweg. Über den Tag verteilt haben die Probanden entweder 1,5 Liter Staatl. Fachingen STILL oder das Placebo getrunken. Das Heilwasser verbesserte die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei einer sehr guten Verträglichkeit. Damit ist bewiesen, dass sich Staatl. Fachingen STILL zur symptomatischen Behandlung von Sodbrennen bei Erwachsenen eignet und die Einnahme von anderen Medikamenten in den meisten Fällen überflüssig macht.
Der international anerkannte Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Prof. Dr. med. Joachim Labenz, unterstreicht, dass er weltweit keine Studie zu Lifestyle-Maßnahmen bei Sodbrennen kenne, die eine so relevante Wirkung schlüssig nachweist wie die von Staatl. Fachingen. Dessen positive Wirkung ist übrigens schon seit mehreren Jahrhunderten bekannt. Bereits 1749 wird über diese einzigartigen Eigenschaften des Heilwassers aus Fachingen wissenschaftlich berichtet. Die aktuelle Studie zeigt, dass dieser Effekt nach streng wissenschaftlichen Methoden klinisch relevant ist. Eine Studie dieser Güte ist der medizinische Beweis, dass es wirkt. Nun ist es wissenschaftlich belegt: Sodbrennen lässt sich mit Staatl. Fachingen STILL einfach, natürlich und wirksam behandeln!
