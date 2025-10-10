Quell des Lebens

Die Menschen werden immer älter. Genießen kann diesen Umstand aber nur, wer fit und überwiegend gesund ist. Genau darum geht es beim Konzept der Longevity: Die Lehre der Langlebigkeit zielt darauf ab, neben der Lebensdauer auch die Lebensqualität zu verbessern. Die gute Nachricht: Es gibt dafür verschiedenste Stellschrauben und vieles liegt in der eigenen Hand. Das Beherzigen der vier Longevity-Säulen Ernährung, Bewegung, psychisches Wohlbefinden und Schlaf legt den Grundstein für ein langes, erfülltes Leben. Ein Großteil davon ist einfach umzusetzen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Ein kurartiger Aufenthalt in einem spezialisierten Wellness-Hotel kann eine gute Idee sein. Die Auswahl einer geeigneten Location ist dabei von großer Bedeutung. So geht es nicht „nur“ um einen kurzfristigen Wellness-Boost, sondern darum, sich mit den Prinzipien der Langlebigkeit vertraut zu machen und individuelle Strategien für deren Integration in den Alltag zu entwickeln.



Im Mühlbach thermal retreat & wellness resort in Bayern bei Bad Füssing geschieht dies auf fast magische Weise. Das einzigartige Wohlfühlareal, bestehend aus mittlerweile drei Häusern und einem riesigen Gartenidyll, liegt über einer natürlichen Thermalquelle. Aus 1.000 Meter Tiefe speist diese insgesamt fünf Pools mit einzigartigem Heilwasser: ein Thermalwasserschatz aus Schwefelverbindungen und erdigen Salzen, der den Körper reinigt und nachweislich psychischen Stress mindert. Energie und Materie für Körper und Geist. So wundert es nicht, dass das familiengeführte Wellness-Hotel eines der ersten Mitglieder des 2024 gegründeten Longevity-Verband darstellte. So sind sämtliche Locations und Angebote im Mühlbach im Einklang mit den vier Longevity-Säulen. Auf 5.000 m² bietet das Thermal Spa alles, um Körper und Seele in Einklang zu bringen. Ob schwitzen in den Saunen des großzügigen Wellnessbereichs, relaxen auf warmen Heilsteinliegen und gesund atmen im warmen Sole-Tepidarium: Hier gibt es Wärme für Seele und Sinne im Einklang mit der Natur.



Im weitläufigen Entspannungsgarten lockt die LandTherme mit Bayerns längstem 30-Meter-Thermal-Seepool und einem Bio-Naturbadesee. Bewegung und Entspannung gehen hier Hand in Hand. Genauso wie im Sky Spa auf der Dachterrasse wo Gäste mit spektakulärem Weitblick im Infinity-Thermalpool und der stilvollen Sky Lounge die Seele baumeln lassen. Im Bachhaus SPA bieten Wohlfühlexperten aus Physiotherapie, Massage und Kosmetik vielfältige Treatments zur Lösung von Blockaden, Tiefenentspannung, Detox und Anti-Aging. Abgestimmt mit Naturfango und frischem Thermalwasser führen die ganzheitlichen Gesundheitsanwendungen zu einem schnellen und wirksamen Erfolg. Wer möchte, kann die körpereigene Entgiftung auf natürliche Weise pushen. Die ländliche Idylle mit ihrer wohltuenden Ruhe tut ein Übriges für körperliches und mentales Wohlbefinden.



Das tägliche Aktivprogramm des Mühlbach mit Angeboten wie Yoga, Faszientraining, Rückenfit, Pilates, Wassergymnastik und Nordic Walking macht Bewegung zur Quelle neuer Energie. Der großzügige, lichtdurchflutete Fitnessbereich und die inspirierende Naturkulisse schaffen hierfür optimale Bedingungen. Professionelle Kundalini- und Vinyasa-Yogaeinheiten vitalisieren und entspannen gleichermaßen. Durch erweiterte Methoden wie Sound Healing und Mentaltraining geht die Tiefenentspannung noch schneller und tiefer: ein aktiver Weg zu innerer Fülle, Ruhe und Ausgeglichenheit.



Im Mühlbach weiß man, dass viele Wege zu Glück, Vitalität und Zufriedenheit führen – und einer davon führt durch die Küche. Ob Wellness-Menü oder vitalreiches Büffet, original bayrische Spezialitäten oder frische vegetarische und vegane Köstlichkeiten: Die aromatische Küche auf Basis hochwertiger regionaler Zutaten bietet kulinarischgesunde Geschmackserleb-nisse. Nach einem Tag voll vitalisierender Bewegung, tiefgreifender Entspannung und kulinarischer Genüsse sinken die meisten Gäste abends glücklich in die Mühldorfer Betten. Deren einzigartige Qualität sorgt mit Temperaturausgleich und schneller Feuchtigkeitsaufnahme für hohen Schlafkomfort. Kein Schwitzen, kein Frieren, sondern Regeneration pur. In dieser ein-zigartigen Schnittmenge aus Thermal Spa, Wellness und ganzheitlichen Gesundheitsansatz erleben die Gäste des Mühlbach eine Auszeit, die wirklich etwas bringt.



Das Mühlbach Thermal Retreat & Wellness Resort in Bad Füssing ist ein exklusives 4-Sterne-Superior-Hotel, das auf über 5.000 m² Thermal Spa, ganzheitliche Wellnessangebote, Fitnessprogramme und gesunde Küche für Erholung, Gesundheit und Genuss kombiniert.

