Liposuktion als Hoffnung auf Heilung

Oft wird der Leidensdruck durch das ästhetische Erscheinungsbild geschwollener Oberschenkel und/oder Arme noch verstärkt. Wenn konservative Behandlungsmethoden wie Kompression, Lymphdrainage oder Physiotherapie den Schmerz nicht reduzieren, ist eine Fettabsaugung (Liposuktion) meist die letzte Rettung für die Betroffenen. Aktuell werden deren Kosten nur im Stadium III bei einem Body-Mass-Index unter 35 von den Krankenkassen übernommen. Aktuell läuft eine klinische Studie, in der die Liposuktion mit der nicht-operativen Standardbehandlung des Lipödems verglichen wird. Mit den Ergebnissen der LIPLEG-Studie will die Bundesregierung bis Mitte 2025 einen Beschluss über etwaige Kostenübernahmen in den drei Erkrankungsstadien fassen.Die Power Assistant Liposuction ist ein Verfahren zur Liposuktion bei Lipödem, mit dem man meiner Meinung nach die besten Ergebnisse erzielt: sowohl für die Hautstraffung als auch für das gleichmäßige Absaugen und das glatte Ergebnis hinterher. Durch die Vibration werden zum einen die Lymphgefäße geschont. Zum anderen lassen sich gerade bei Patientinnen, die stark unter den Fibrosen leiden, diese im Gewebe viel besser aufbrechen als mit der Wasserstrahlmethode. Im Schnitt dauert diese Operation unter Vollnarkose bei uns zwei bis zweieinhalb Stunden.In der Regel sind zwei bis drei Sitzungen notwendig. Das hängt davon ab, wie viele Regionen betroffen sind, denn nicht immer muss der ganze Körper abgesaugt werden. Wir entscheiden das in der Erstberatung mit dem Patienten.Falls deren Entfernung nötig ist, machen wir dies in denselbem Eingriff im Anschluss an die Fettabsaugung. Dazu nutzen wir schon lange hauptsächlich zwei minimal-invasive Hautstraffungs-Verfahren: Laser und Plasmastraffung. Sowohl die OP-Techniken als auch die Geräte verbessern sich ständig. Es gibt aber auch Patienten, die das überhaupt nicht brauchen, weil sie sehr jung sind.Es gibt keine großen Schnitte und somit keine großen Narben. Bei fast 90 Prozent der Patienten lässt sich dadurch heutzutage ein chirurgischer Eingriff vermeiden.Nach sechs Wochen sieht man schon die ersten Ergebnisse, aber da hat man noch Schwellungen. Nach sechs Monaten ist meiner Meinung nach das Endergebnis erreicht. Wobei auch sein kann sein, dass zu diesem Zeitpunkt noch Taubheit besteht. Wir machen die Abschlusskontrolle im Schnitt immer nach zwölf Monaten.Ich behaupte mal, dass wir die einzigen sind, die die Patienten nicht nur absaugen, sondern auch ganzheitlich anschauen und verschiedene Diagnostiken in der Erstberatung machen. Wir schauen: Wie ist die Person, in welchem Ernährungszustand, ist noch konservative Therapie nötig oder Psychotherapie? Auch die Nachsorge hat bei uns einen großen Stellenwert, weil die Patienten nach der Liposuktion erst einmal geschwächt sind. Sie müssen aufgebaut werden, Nahrungsergänzungsmittel gibt es bei uns beispielsweise gratis dazu. Außerdem machen wir unseren Patienten klar, wie wichtig Selbstmanagement für einen nachhaltigen Behandlungserfolg ist. Nur mit einer Lebensstiländerung in Form von Ernährung und Bewegung, lassen sich das Gewicht halten und Rückfälle vermeiden.