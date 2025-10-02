Kontakt
#17 – Der Reiseguide

Neue Publikation mit DIE WELT

Reisen bedeutet mehr als nur den Weg von A nach B.

Es ist eine Einladung, Neues zu entdecken, Perspektiven zu wechseln und Momente zu sammeln, die bleiben. Gerade in Herbst und Winter steckt eine besondere Magie in jeder Reise – sei es vor der eigenen Haustür, in der Natur oder in der Ferne. Mit unserem neuen #Reiseguide möchten wir inspirieren, diese Jahreszeiten als Reisezeit neu zu entdecken.

Unsere Rubrik Städte & Kultur führt in lebendige Metropolen, historische Altstädte und kulturelle Highlights, die Tradition und Moderne verbinden. Wer jedoch das Abenteuer sucht, findet in Natur & Abenteuer Inspiration für Ausflüge in beeindruckende Landschaften: Wanderungen durch goldene Wälder, Spaziergänge an glasklaren Seen oder Touren in alpine Höhen – kleine Auszeiten ebenso wie große Outdoor-Erlebnisse.

Doch manchmal zieht es uns weiter hinaus: Unter Fernreisen nehmen wir Sie mit an exotische Strände, in pulsierende Großstädte und zu Naturparadiesen, die weit entfernt und doch zum Greifen nah sind. Für Genießer:innen wiederum bietet unsere Rubrik Genuss eine kulinarische Reise durch regionale Spezialitäten, saisonale Highlights und neue Food-Trends.

Und wenn die Tage kürzer werden, wächst die Sehnsucht nach Wärme, Ruhe und Wohlbefinden. Winter & Wellness lädt dazu ein, Kraft zu tanken – beim Eintauchen in wohlig warme Thermalbäder, bei Winterspaziergängen durch verschneite Landschaften oder beim bewussten Loslassen im Spa.

Unser Guide möchte begleiten, inspirieren und Lust machen, sich auf den Weg zu machen – ob nah oder fern, ob spontan oder geplant. Denn Reisen schafft nicht nur Erinnerungen, sondern auch Momente, die bleiben.

Contentway GmbH

Contentway ist eine führende, preisgekrönte Content-Marketing-Agentur, die spezialisierte medienübergreifende Kampagnen erstellt. Die Kampagnen werden mit den führenden Tageszeitungen sowie online auf unseren Nachrichten- und Partner-Webseiten verbreitet.

Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Inhalte unserer Kunden ihr Zielpublikum erreichen und beeinflussen. Um ein Maximum an Aufmerksamkeit und Ergebnissen zu erzielen, werden alle unsere Kampagnen von Grund auf mit einem hohen Maß an journalistischer Qualität und strengen redaktionellen Richtlinien erstellt. Alle Kampagnen werden von uns intern produziert und über führende europäische Medien wie Tageszeitungen, Zeitschriften und viele der führenden Nachrichten- und Branchen-Websites verbreitet.

