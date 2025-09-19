Kontakt
#14 CH – Golden Ager

Neue Publikation im Schweizer Tages-Anzeiger

Die Schweizer Bevölkerung wird älter: Während die Zahl der jüngeren Bevölkerungsgruppen zurückgeht, wächst die Generation der Älteren stetig. Kein Wunder, denn die Lebenserwartung liegt in der Schweiz mit 82,5 Jahren für Männer und 86 Jahren für Frauen im internationalen Vergleich sehr hoch.

Doch Alter bedeutet heute nicht Rückzug, sondern Aufbruch. Mit den Jahren wächst nicht nur die Lebenserfahrung, sondern auch der Wunsch, diese aktiv zu gestalten. Die Generation der Golden Ager steht für mehr: mehr Lebenslust, mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten. Sie achtet bewusst auf ihre körperliche und mentale Gesundheit, ist neugierig auf Neues, bereist die Welt, entdeckt frische Interessen – und setzt sich gleichzeitig mit den wichtigen Fragen des Älterwerdens auseinander: Wie möchte ich im Alter leben? Wie bleibe ich möglichst lange fit und unabhängig?

Antworten und Inspiration zu diesen Fragen liefert unsere Sonderpublikation "Golden Ager", die heute gemeinsam mit dem Schweizer Tages-Anzeiger erscheint. Sie zeigt Perspektiven, Ideen und Geschichten einer Generation, die ihr Leben aktiv gestaltet – voller Energie, Offenheit und Zuversicht.

Das gesamte E-Paper zum Nachlesen gibt's hier: Ausgabe #14 CH – Golden Ager

Contentway GmbH

Contentway ist eine führende, preisgekrönte Content-Marketing-Agentur, die spezialisierte medienübergreifende Kampagnen erstellt. Die Kampagnen werden mit den führenden Tageszeitungen sowie online auf unseren Nachrichten- und Partner-Webseiten verbreitet.

Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Inhalte unserer Kunden ihr Zielpublikum erreichen und beeinflussen. Um ein Maximum an Aufmerksamkeit und Ergebnissen zu erzielen, werden alle unsere Kampagnen von Grund auf mit einem hohen Maß an journalistischer Qualität und strengen redaktionellen Richtlinien erstellt. Alle Kampagnen werden von uns intern produziert und über führende europäische Medien wie Tageszeitungen, Zeitschriften und viele der führenden Nachrichten- und Branchen-Websites verbreitet.

