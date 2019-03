Save the Date! Concorde Pressekonferenz!

07.03.19

Große Concorde-Pressekonferenz am 4./5. Juli 2019

Präsentation der neuen Concorde-Modelle

Zahlreiche Innovationen angekündigt



Sehr geehrte Medienvertreter!



Es gehört zur seriösen Philosophie des Hauses Concorde sich nicht dem mittlerweile jährlich üblichen – oftmals marginalen – Neuigkeitenrummel anzuschließen.



Concorde bittet nur dann um Ihr Interesse und Ihre Zeit, wenn es sich wirklich um etwas Neues handelt. Jetzt ist es soweit!



Concorde lädt Sie recht herzlich am 4./5. Juli 2019 nach Aschbach ein, um Ihnen die neue Concorde-Reisemobil-Modellgeneration vorzustellen, die den Namen neu wirklich verdient und mit zahlreichen Innovationen glänzen wird.



Abgerundet wird diese bemerkenswerte Präsentation mit einem festlichen Abendessen inklusive musikalischer Unterhaltung – Zeit zum Genießen und zum informativen Gedankenaustausch.



Der Beginn der Veranstaltung ist am 04. Juli um 14:00 Uhr mit einem Get-together und anschließender Pressekonferenz sowie der Präsentation der Fahrzeuge. Zur Abendveranstaltung treffen wir uns um 18:30 Uhr Am 05. Juli stehen um 09:00 Uhr unsere Fahrzeuge zu Präsentationsfahrten zur Verfügung.



Also bitte merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor. Es lohnt sich! Wir freuen uns auf Sie. Bitte senden Sie beigefügten Anmeldebogen frühzeitig an uns zurück. Nach Eingang erhalten Sie dann noch weitere Informationen zu unserem Event.

