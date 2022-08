"Microlino"-Premiere bei Concorde

Concorde, erster Reisemobil-Hersteller mit "Microlino"-Garage / Innovative, maßgeschneiderte Konzeptionen auch für Zukunfts-Projekte

Die Concorde Reisemobile GmbH ist der Zeit voraus. Schon vor der offiziellen Markteinführung des 100 Prozent elektrisch betriebenen Kleinwagens „Microlino“ hat Concorde Reisemobile für dieses Zukunftsauto eine maßgeschneiderte Garagenlösung entwickelt. Diese Lösung ist besonders für Mobile mit Garage und einem Gesamtgewicht von maximal 7,5 Tonnen geeignet, da der „Microlino“ ein geringes Eigengewicht bis zu 530 Kilogramm auf die Waage bringt.



Concorde beweist mal wieder seinen Sinn für vorausschauende, innovative Entwicklungen. Das Fahrzeug ist noch gar nicht auf dem Markt, da hat sich Concorde mit seinen Garagenmodellen bereits auf den zu 100 Prozent elektrisch betriebenen „Microlino“ vorbereitet. Eine Besonderheit, die Concorde bei der Konzeption zu berücksichtigen hatte, war, dass der „Microlino“ an beiden Achsen unterschiedliche Spurbreiten aufweist. Die kompakten Maße mit einer Länge von 2519 mm, einer Breite von 1473 und einer Höhe von 1501 mm sind ebenfalls Teil der angepassten Garagenkonzeption.



Der zweisitzige „Microlino“ wiegt je nach Batterieausstattung zwischen 496 und 530 Kilogramm und ist somit besonders für Concorde-Modelle bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht geeignet. Generell passt die „Microlino“-Konzeption in alle Modelle mit Smart-Garage.



Der „Microlino“ bietet Platz für zwei Personen, wird wie ein Smartphone in nur 4 Stunden an einer Haushaltssteckdose vollgeladen und benötigt dank Querparkens nur ein Drittel sonst üblicher Parkfläche. Je nach Lithium-Ionen-Batterien-Ausführung beträgt die Reichweite zwischen 95 und 230 Kilometer, und das mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h.



Entwickelt wurde der „Microlino“ in der Schweiz, die Mobil-Garage allerdings in Deutschland bei Concorde.



Der Öffentlichkeit stellt Concorde die neue Konzeption erstmals auf dem Düsseldorfer Caravan Salon vom 26.08. bis 04.09.2022 in Halle 5 Stand 5C07 vor.