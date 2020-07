Concorde und PhoeniX präsentieren die LMD - Aschbach 2020!

Zum ersten Mal finden in diesem Jahr die „Luxury Motorhome Days“ statt. Eine Präsentation von exklusiven Luxus-Reisemobilen, gemeinsam koordiniert und veranstaltet von Concorde Reisemobile GmbH und Schell Fahrzeugbau GmbH (PhoeniX).Die als reine Verkaufspräsentation konzipierte Veranstaltung präsentiert den Besuchern mit circa 150 Fahrzeugen die aktuellen Modellneuheiten, die bewährten Modelle, aber auch gebrauchte (bis zu 5 Jahren) Luxus-Mobile in ruhiger und entspannter Atmosphäre. Bei dieser Vielfalt kann so ziemlich jeder Grundriss abgedeckt werden.Pro Tag können sich maximal 500 Besucher/innen anmelden. Diese müssen sich im Vorfeld elektronisch registrieren und können dann mit ihrem personalisierten VIP-Ticket, für den jeweiligen Tag, das Gelände betreten. Diese Regelung dient der konsequenten Umsetzung der Hygieneregeln. Letzteren kommen die günstigen Rahmenbedingungen einer Open-Air-Präsentation zusätzlich entgegen.Die Veranstaltung findet vom 7. – 14. September 2020 jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Dieser Termin wurde nicht willkürlich gewählt, sondern basiert auf einer gleichzeitig produktionsbedingten / arbeitsrechtlich notwendigen Betriebsruhe und ermöglicht zudem die Nutzung von Betriebsflächen für die Ausstellung sowie von Mitarbeiter- Parkplätzen für das Abstellen der Besucherfahrzeuge.Es handelt sich bei den „Luxury Motorhome Days“ um eine reine Verkaufsveranstaltung. Allen Concorde- und PhoeniXHandelspartnern wird die Möglichkeit gegeben, vor Ort in Aschbach präsent zu sein.Die mit Tages-VIP-Tickets ausgestatteten Besucher werden gebeten am Abend nach dem Besuch der „LMD“ die temporären Stellplätze für die Besucher des nächsten Tages freizugeben. Während der Besuchszeit ist für Catering gesorgt. Nach 18 Uhr findet kein Unterhaltungsprogramm statt. Eine Elektroversorgung ist auf den Besucher-Plätzen nicht vorhanden.Die personifizierte Anmeldung wird ab Ende Juli 2020 über die Internetadresse www.lmd-aschbach.de möglich sein.