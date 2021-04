Concorde Reisemobile GmbH informiert: Golf-Platzreife für Concorde

Concorde ist Partner von „deutschland-spielt-golf.de“

Neuer Golf-Guide für Reisemobil-affine Golfanlagen

Concorde Charisma, das ideale Concorde-Golf-Mobil

Der Abschlag ist gelungen. Concorde ist mit „Golffreunde.net“ eine Partnerschaft eingegangen, um Golfer für Reisemobile und Reisemobilisten für Golf zu begeistern. Auf der Internetseite www.deutschland-spielt-golf.de gibt es seit neuestem eine Rubrik „Golf & WoMo“. Dahinter verbirgt sich ein neuer Golf-Guide, der speziell Golf-Anlagen auflistet, die unter anderem die golfenden Reisemobilisten mit ihren Fahrzeugen willkommen heißen.Unter der Rubrik „Golf & WoMo“ sind 722 Golfplätze (offizielle Statistik 2019) in Deutschland aufgeführt. Auf 70 Prozent dieser Anlagen sind Wohnmobile willkommen und viele davon haben zumindest ausreichen Stellfläche für ein Wohnmobil. Logistisch aufbereitet sind diese Golf-Anlagen über Google Maps. Die Karte befindet sich unten auf der Seite.Mit einem Klick auf den jeweiligen Standort-Pin erscheinen detaillierte Informationen über den Golfplatz und über die eventuell vorhandenen Stellplätze. Gibt es einen Stromanschluss? Dürfen Hunde mit auf den Golfplatz? Wird eine Stellplatzgebühr erhoben? In den meisten Fällen, wenn eine Stellplatzgebühr erhoben wird, wird dieser Betrag bei einer Golfrunde mit dem Greenfee verrechnet. Außerdem gibt es eine Rubrik „FAQ“, die weitere, oft gesuchte (Golf)Informationen vermittelt.Letztendlich ergibt sich für beide Partner aus dieser Aktion eine „Win-Win“-Situation. Golf wird durch diese Promotion, die übrigens markenneutral für alle Reisemobilisten durchgeführt wird, unter Reisemobilisten populärer. Concorde zeigt sich als innovativer Vorreiter und macht damit seine Marke populärer.Mit dieser längerfristigen Aktion, die in den kommenden Jahren weitere Ausbaustufen hat, geht Concorde einen weiteren außergewöhnlichen Weg, um neue Zielgruppen zu erreichen. Neben den automobilen „Classic“-Fans sind es nun die Golfer. Wobei gerade diese Gruppe ideal zu den hochwertigen Concorde-Reisemobilen und ihrer luxuriösen Ausstattung passen. Als optimales Concorde-Golf-Mobil werden auf der Golfseite im Internet die Luxus-Wohnmobile der Baureihe Charisma präsentiert.Generell ist Concorde mit dieser Kooperation marketingtechnisch, um die Golfer-Sprache anzuwenden, bereits ein sehr guter Annäherungsschlag gelungen. Der finale Putt für den Erfolg der Aktion erscheint problemlos. Ob es in Zukunft auch mal zu einem „Hole-in-One“ reicht, das bleibt abzuwarten.Und was wünschen sich Golfer vor dem Abschlag? „Schönes Spiel!“, das ist Concorde mit dieser Aktion auf jeden Fall gelungen