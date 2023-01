Concorde-Geschäftsführung ab 2023

Michael Schmitt wird kaufmännischer Geschäftsführer

Joachim Baumgartner scheidet planmäßig zum 31.12.2022 aus

Marcus Engelhardt verantwortet als Geschäftsführer weiterhin die technischen Bereiche

Das neue Geschäftsführungsgespann hat organisatorisch folgende gegliederte Verantwortungsbereiche und Aufgaben. So verantwortet Marcus Engelhardt als technischer Geschäftsführer die Bereiche Produktion, Qualitätsmanagement, Konstruktion, Service und Ersatzteilwesen.Michael Schmitt zeichnet sich als kaufmännischer Geschäftsführer verantwortlich für die Bereiche Rechnungswesen und Finanzen, Personal, IT, Einkauf, Vertrieb, Marketing sowie Presse / PR.Joachim Baumgartner, der das Unternehmen über 9 Jahre erfolgreich geführt hat, scheidet wie geplant zum 31. Dezember 2022 aus der Geschäftsführung aus und wird zukünftig in beratender Funktion für Concorde tätig sein.